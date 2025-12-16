12月16日 発表

　マウスコンピューターは12月16日、工場のひっ迫およびパーツ不足により一部製品の販売停止および出荷納期の遅延が発生する見込みであることを明らかにした。

　これはマウスコンピューターの想定を大きく上回る受注が発生したことによるもの。昨今、メモリなどのPCパーツの価格高騰が発生しており、これを受けて12月10日には公式Xにて「悪いことは言いません、なるべくお早目の購入をオススメします！」といった内容をポストしていたが、現在では工場がひっ迫しパーツ不足が発生しているとした。

　加えて、2026年1月以降には価格変更が順次行なわれる予定であることをアナウンスした。ポストでは今回の状況に対する謝罪も記載している。

