¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ê¤Ë¿¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤Þ¤¹¡Ù¡¢¥Þ¥ó¥¬Park¤Ç12/17¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï
ÇòÀô¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬Park¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ê¤Ë¿¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤Þ¤¹¡Ù(Ì¡²è¡§ÎÓ¤Õ¤ß¤Î¡¢¸¶ºî¡§ÇòÏªóµòù¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§LINO)¤ÎÏ¢ºÜ¤¬2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Ëè½µ¿åÍË¹¹¿·Í½Äê¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
²á¹ó¤Ç¤âÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¡ªÅ·ºÍÌô»Õ¤ÎÄï»Ò¡õËÁ¸±¼Ô¤È¤·¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆÍÁ³°ÛÀ¤³¦¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¤¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅ¾°ÜÀè¤ÏÅ¾°Ü¼Ô¤ò¡Ö°ÛË®¿Í¡×¤È¸Æ¤Ó´÷¤ß·ù¤¦¡¢¾·¤«¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡ª
¡ÖÀï¤¤¤Ç±ÑÍº¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ë¿¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¸¤±ä¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥¯¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤äÆÃ°ÛÀ¤ò³è¤«¤·¡¢°ÛÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦¡£²á¹ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¡¢Ç½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤ÆËÁ¸±¼Ô·óÌô»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¯½÷¤Î°ÛÀ¤³¦À®Ä¹ëý¡ª¡ª
¡Ö¥Þ¥ó¥¬Park¡×¤Ç¤Ï¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ê¤Ë¿¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤Þ¤¹¡Ù¤Î¿·Ï¢ºÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£´ü´Ö¸ÂÄê¡õÆÉ¤á¤ÐÉ¬¤º¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ëBIG¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ó¥¬Park¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡£
