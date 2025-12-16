友成空、新曲「Teacher」が、2026年3月20日(金)より全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

令和のポップキラー・友成空 (トモナリソラ) の新曲「Teacher」が、2026年3月20日(金)より全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌に決定した。

松井優征原作「暗殺教室」は「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2012年から2016年まで連載され、現在累計発行部数は2700万部を突破した大人気漫画。

2015年にはフジテレビほかにてTVアニメ化され、今でも多くのファンに深く愛され続ける“怪物級コンテンツ”として揺るぎない存在感を放っている。

2025年よりTVアニメ＆原作連載終了から10周年を記念した『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクトが始動。 企画第1弾のTVアニメ『暗殺教室』再放送では、友成空が新オープニング・テーマ「黄色信号」を担当し、作品との高い親和性が注目を集めた。

そしてついに、企画第3弾にしてプロジェクトの大団円となる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が2026年3月20日(金)より公開される。

主題歌となる新曲「Teacher」は、作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。予告映像でも印象的に流れる、どこか懐かしく胸を締めつけるようなピアノの旋律に乗せて、「僕らはこれからも、あなたの言葉を忘れないよ」というフレーズが静かに心へ届く。3年E組の10年分の思い出に寄り添いながら、作品の“想い”そのものを音楽で包み込み、観る者の感情を一気に引き上げる楽曲となっている。

＜友成空 コメント＞

僕の小中学校時代を彩った大切な作品「暗殺教室」。

今春の再放送OPに続き、劇場版主題歌を担当させていただき、大変光栄です。

E組と共に育った一人の生徒として、殺せんせーへの恩返しを込めて曲を書きました。

出発点となったのは、「殺せんせーがE組の日々を日記に書き起こしていたら、どんな風だろう」という着想です。

殺せんせーやE組の皆はもちろん、ご自身の恩師を思い浮かべながら聴いてくれたら嬉しいです。

●作品情報

劇場版「暗殺教室」みんなの時間

2026年3月20日(金)全国公開

©️松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

