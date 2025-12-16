Ｊ２優秀選手３７人が決定…優勝＆昇格の水戸から大量８人が選出される
Ｊリーグは１６日、Ｊ２の２０クラブの監督および選手による投票結果をもとに「優秀選手賞（Ｊ２）」受賞選手３７名を決定したことを発表した。
Ｊ２優勝、Ｊ１昇格を果たした水戸からは、チーム最多１３得点のＦＷ渡辺新太やフルタイム出場のＤＦ大森渚生に加え、ＧＫ西川幸之介、ＤＦ飯田貴敬、板倉健太、大崎航詩、鷹啄トラビス、ＭＦ斎藤俊輔の大量８選手が選ばれた。
なお最優秀選手賞、ベストイレブンは２２日に開催される「２０２５Ｊ２リーグアウォーズ」にて発表、表彰される。
受賞選手一覧は次の通り。
【ＧＫ】
林彰洋（仙台）
西川幸之介（水戸）
笠原昂史（大宮）
ホセスアレス（千葉）
田中颯（徳島）
後藤雅明（長崎）
【ＤＦ】
西野奨太（札幌）
飯田貴敬（水戸）
板倉健太（水戸）
大崎航詩（水戸）
大森渚生（水戸）
鷹啄トラビス（水戸）
市原吏音（大宮）
ガブリエウ（大宮）
エウシーニョ（徳島）
山田奈央（徳島）
【ＭＦ】
近藤友喜（札幌）
高嶺朋樹（札幌）
郷家友太（仙台）
石渡ネルソン（いわき）
斎藤俊輔（水戸）
津久井匠海（大宮）
イサカゼイン（千葉）
高橋壱晟（千葉）
椿直起（千葉）
倍井謙（磐田）
浅倉廉（藤枝）
横山夢樹（今治）
新井晴樹（鳥栖）
マテウスジェズス（長崎）
山口蛍（長崎）
【ＦＷ】
渡辺新太（水戸）
カプリーニ（大宮）
山本桜大（山口）
ルーカスバルセロス（徳島）
マルクスヴィニシウス（今治）
神代慶人（熊本）