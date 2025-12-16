Ｊ２優秀選手３７人が決定…優勝＆昇格の水戸から大量８人が選出される

Ｊリーグは１６日、Ｊ２の２０クラブの監督および選手による投票結果をもとに「優秀選手賞（Ｊ２）」受賞選手３７名を決定したことを発表した。

Ｊ２優勝、Ｊ１昇格を果たした水戸からは、チーム最多１３得点のＦＷ渡辺新太やフルタイム出場のＤＦ大森渚生に加え、ＧＫ西川幸之介、ＤＦ飯田貴敬、板倉健太、大崎航詩、鷹啄トラビス、ＭＦ斎藤俊輔の大量８選手が選ばれた。

なお最優秀選手賞、ベストイレブンは２２日に開催される「２０２５Ｊ２リーグアウォーズ」にて発表、表彰される。

受賞選手一覧は次の通り。

【ＧＫ】

林彰洋（仙台）

西川幸之介（水戸）

笠原昂史（大宮）

ホセスアレス（千葉）

田中颯（徳島）

後藤雅明（長崎）

【ＤＦ】

西野奨太（札幌）

飯田貴敬（水戸）

板倉健太（水戸）

大崎航詩（水戸）

大森渚生（水戸）

鷹啄トラビス（水戸）

市原吏音（大宮）

ガブリエウ（大宮）

エウシーニョ（徳島）

山田奈央（徳島）

【ＭＦ】

近藤友喜（札幌）

高嶺朋樹（札幌）

郷家友太（仙台）

石渡ネルソン（いわき）

斎藤俊輔（水戸）

津久井匠海（大宮）

イサカゼイン（千葉）

高橋壱晟（千葉）

椿直起（千葉）

倍井謙（磐田）

浅倉廉（藤枝）

横山夢樹（今治）

新井晴樹（鳥栖）

マテウスジェズス（長崎）

山口蛍（長崎）

【ＦＷ】

渡辺新太（水戸）

カプリーニ（大宮）

山本桜大（山口）

ルーカスバルセロス（徳島）

マルクスヴィニシウス（今治）

神代慶人（熊本）