楽天のマエケンから、報道陣へ粋なサプライズプレゼントがあった。

日本球界に復帰し、楽天での入団会見を行った前田健太投手（３７）は会見場にメッセージ付きの粋なプレゼントを用意していた。「Ｉ ＷＩＬＬ ＤＯ ＭＹ ＢＥＳＴ」と書かれた下には、マエケン画伯が描いた楽天の球団公式マスコットが手を取り合った絵が描かれていたＴシャツが配布された。

手書きのメッセージは以下。

本日はお忙しい中、入団会見に足を運んでいただきありがとうございます。１１年ぶりに日本球界に復帰します。お久しぶりの方、そして初めましての方。今後、球場でたくさんお会いする機会があると思いますので、よろしくお願い致します。

そして、２月のキャンプからレギュラーシーズンと皆様にたくさん取材していただけるように頑張ります。

魂を込めたピッチングでチームに貢献したいと思っておりますので、たくさんイーグルスの試合に足を運んでいただけると嬉しいです。

Ｔシャツはイーグルスのマスコットを描きましたので、部屋着でも、本日でもお好きに使っていただけると嬉しいです。

前田健太