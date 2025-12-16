７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が２ｎｄシングル「六等星」を配信リリースし、ミュージックビデオも公開された。８月に１ｓｔシングルをリリースしており、１２月３１日にはワンマンライブ「ＢＮＳＩ ＴＨＥ ＬＩＶＥ “ＲＥ：零”」（ＣＨＩＣ ＨＡＬＬ ＳＨＩＢＵＹＡ）を控え、注目度も上昇中。「唯一無二」を掲げるグループのコンセプト、夢について聞いた。

笑顔を見せない、ＭＣはしない、グループＳＮＳでの投稿写真はモノクロという現在の流行とは一線を画した明確な世界観がある。デビュー以降出演したフェスなどでも、そのスタイルを貫いてきた。

メンバーのＹＵＩは「ライブですごくニコニコした笑顔を見せることは基本的にない」と言う。ＬＩＬＩは「かわいらしいアイドルの方々が集まっている中で、私たちはどんな目で見られているのか」と当初は気になったこともあるというが、ＡＩは「今では自分の表現に集中できている」と自信を持つ。

カラフルでキャッチーな楽曲を歌うガールズグループが支持を得る現在、その路線には乗らなかった。ＢＮＳＩは「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ −この世界に引き算を−」という活動コンセプトで、日本文化が元より大切にしてきた詫び寂びなどにある「引き算の精神」を核とする。情報も感情もあふれすぎるこの時代に「削り落とす勇気」をテーマとする。

世の中のノイズに惑わされず、本当に大切な今という一瞬、感情、自分自身をつかみ取ることを伝える。ステージ上でＭＣをしないのは「説明」や「言葉」を極力減らして、メンバーが放つ空気、音、間で物語を届けるため。情報過多なＳＮＳの投稿写真がモノクロというのも同様、あえて色彩を削り落とすことで受けとり手に純粋な感情でその写真と文字を受け取ってもらう意図がある。

グループは、１ｓｔシングル「僕らの瞬き」に続いて、２ｎｄシングル「六等星」をリリース。同作は目立たずとも確かに存在する“僕たち”を重ねたエモーショナルな１曲で劣等感や孤独、すれ違いの痛みを抱えながら、それでも前に進もうとする心を静かに力強く描き出している。

ＹＵＩは「理解するにはすごく難しい歌詞」と受け止め、「負の感情を言語化してくれていると思う。ひもとくと共感できる」と深いメッセージ性がある。さらに「全部の楽曲に一瞬、サウンドが全て消えるセリフだけの部分がある。そこも共通してＢＮＳＩらしさ」と特徴的な部分を挙げた。

ＢＮＳＩは日本国内だけでなく海外マーケットへの進出を大前提とし、“ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ”の要素を押し出すという大きなテーマも掲げる。Ｋ−ＰＯＰトレンドに負け劣らない、唯一無二の存在を目指すとし、圧倒的な完成度で勝負するＫ−ＰＯＰに対して、ＢＮＳＩは逆に削り落とした「静寂」という価値を示す。

グループの中には、同オーディションを受ける前に他のアイドルグループやアーティストとして活動していた経歴を持つメンバーも在籍する。ＬＩＳＡは「自分で咲く場所を変えたら、どこまで成長できるのかを試したくて、自ら（以前所属したグループの）卒業を選んだ」と明かし、「卒業を選んだ次の日にこの（ＢＮＳＩ）オーディションが出ていたのを見て、タイミング的にもよかった。オーディションの募集の段階から世界を目指すことが大々的に書いてあった。今の自分からもう一個成長するためには、ここだと思った」と決心した。

ＭＡＹＡはＢＮＳＩ加入前の活動では思い描いた通りにはいかなかったことを振り返って涙を流し、「このオーディションがあるのを知った時、日本独自のライブアイドル、唯一無二の存在で世界を目指すと（募集要項に）書いてあった。私も小さい頃から憧れたアイドルとして世界を目指したいと思った」と覚悟を持って臨んでいる。

ＡＩも以前所属したグループ自体が活動終了したことを経験し「もう一度ステージに立ちたい」と得意のダンスのスキルが存分に生かせる場所を求めた。ＹＵＩもグループでアーティスト活動をしていたが解散し、ＢＮＳＩとして再スタート。一度は行き詰まる経験をしたメンバーも多く、再起への思いが強い。

グループとしては、より大きなステージでのパフォーマンスを目指すことはもちろん、日本カルチャーを世界中の人に広めるきっかけになること、ＢＮＳＩの世界観に魅了された人が差別やいじめ、人と比べて自分自身を見失う人が少なくなってほしいという願いもある。

すでに来年、再来年にも海外フェスへの出演を視野に入れている。ＲＥＩは「ＢＮＳＩの時代を作りたい。唯一無二のアイドルとしてＢＮＳＩ色に時代を染められたらいいなと思う」と力を込め、ＳＡＫＩは「“勝手にあきらめてしまっている人”に対してチャレンジしてみよう、という姿勢を伝えられるように活動したい」と決意。静かに壮大な挑戦が始まった。

◇ＡＩ ７月３日生まれ 東京都出身

◇ＹＵＩ ３月２９日生まれ 東京都出身

◇ＭＡＹＡ ８月４日生まれ 千葉県出身

◇ＲＥＩ １１月２８日生まれ 東京都出身

◇ＬＩＬＩ １１月２７日生まれ 静岡県出身

◇ＬＩＳＡ ９月２日生まれ 広島県出身

◇ＳＡＫＩ ３月９日生まれ 東京都出身

◆ＢＮＳＩ ＭＡＧＯＫＯＲＯ．ＰＲＯＪＥＣＴ「ＮＥＷ ＩＤＯＬ ＡＵＤＩＴＩＯＮ」第１弾アーティスト。グループのコアに置く思想は「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ −この世界に引き算を−」。東京を拠点に、国内だけでなく海外市場進出を大前提とする。楽曲、歌唱力、ダンス全てにおいて“ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ”の要素を押し出す。日本の精神性をグループの在り方、生きざま、パフォーマンスで伝える。