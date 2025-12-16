「冷凍庫に常備するべき」焼くだけで幸福度が爆上がり…絶対にストックしておきたい“本当においしい冷凍餃子”
焼けばパリッと香ばしく、噛めば肉汁がじゅわっと溢れる餃子。最近では冷凍とは思えない高いクオリティの冷凍餃子のラインアップが多彩に。忙しい日のメインにも、あと一品ほしい日の救済にも、冷凍庫にストックしておくと圧倒的に便利だ。今回は、味・食べ応え・コスパのバランスが優秀な“本当においしい冷凍餃子”を厳選して紹介する。
【写真】「もちもちでおいしい！」焼き・蒸し・茹で万能、ストックにも最適な“生餃子”
■餃子計画 いちど食べたらやみつきになるキャベツ餃子 100個（850g×2袋セット）
キャベツの甘みと豚肉の旨みのバランスが絶妙で、「家でこの味出せない」と絶賛される人気の冷凍餃子。皮はもっちりしつつ焼くとパリッと仕上がり、焼き餃子でも水餃子でも相性抜群。100個入りという大ボリュームなのに、飽きのこない味で家族みんなで楽しめる。冷凍庫に常備しておくと、急な来客やごはん作る気力ゼロの日にも頼もしすぎる存在。
●おすすめポイント
・100個という大ボリューム
・焼き、蒸し、茹でどれでもおいしい万能系
・キャベツの甘みが強く、飽きのこない味わい
■[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg 高タンパク 35.2g/1食（8個） プロテイン
高タンパク×本格餃子を同時に叶える「プロテイン餃子」。8個で35.2gのたんぱく質が摂れて、筋トレ勢や健康意識の高い人から人気が急上昇。味の素ならではのジューシーな肉汁とパンチのある味つけで、食べ応えは十分ながら重くなりすぎない。冷凍のままフライパンへ入れるだけで仕上がるので、忙しい日の主役にもぴったり。大容量1kgでコスパも優秀。
●おすすめポイント
・8個で35.2gの超高タンパク
・味の素ならではの旨味とジューシーさ
・焼くだけでOKの手軽さ
■横浜中華街 耀盛號 三鮮水餃子 150個（50個入 (900g）×3パックセット）
具材の旨みをぎゅっと閉じ込めた“本場中華街クオリティ”の水餃子。肉・エビ・野菜の旨みを引き出した三鮮餡は、噛むたびにじゅわっと広がる本格派。皮は厚みがあり、もちもち食感でスープや鍋にも相性抜群。150個入りの大容量で、ストックしておくと鍋・スープ・主菜まで幅広く使える万能アイテム。日本の餃子とはまた違う、本場の「水餃子」の魅力をしっかり味わえる。
●おすすめポイント
・横浜中華街の名店クオリティ
・もちもち厚皮でスープ料理と相性◎
・150個入りの大ボリューム
■餃子計画 創業の味 生餃子 100個（1kg×2袋セット）
創業以来受け継がれてきた「昔ながらの餃子の味」を忠実に再現した、シンプルながら飽きのこない王道タイプ。キャベツと豚肉のバランスが良く、野菜の甘みがしっかり感じられるのが特徴だ。皮はほどよい厚みで、焼けばパリッ、蒸せばもちっと、どんな調理でも美味しく仕上がる。100個入り×2袋の驚異のボリュームは、冷凍庫にあるだけで安心感が段違い。クセのない味なので、醤油・酢こしょう・ラー油など“タレ遊び”も楽しめる万能餃子だ。
●おすすめポイント
・創業レシピを再現した飽きない王道餃子
・焼き・蒸し・茹で全部おいしい万能型
・100個×2袋の大容量でコスパ最強
■大阪王将 肉餃子 50個×2（合計100個） たれ×12袋付
大阪王将の餃子ならではの“ガツンと肉の旨み”を堪能できる人気商品。豚肉のジューシーさとニンニク・生姜の香ばしい風味が絶妙で、ご飯もビールも止まらない濃いめの味つけが特徴だ。焼くだけで専門店さながらのパリッとした羽根ができ、見た目の満足感も高い。さらに特製タレが12袋ついており、お店の味をそのまま再現できるのも強み。100個入りでストック性も申し分なく、食べ盛りの家族がいる家庭にも頼もしすぎる一袋。
●おすすめポイント
・“肉の旨み”重視の濃厚・ジューシータイプ
・特製タレ12袋付きで外食気分を再現
・100個入りでメインにも弁当にも万能
■美食点心ぎょうざ館 黒餃子（48個×2）＋本餃子（48個）／計144個セット
グルメ大賞を4年連続で受賞した実力派の冷凍餃子セット。にんにくと黒豚の旨みを引き出した“黒餃子”、野菜と肉の黄金バランスでつくる“本餃子”の2種類が楽しめる贅沢仕様だ。黒餃子は濃厚でパンチのある味わい、本餃子は毎日食べても飽きない軽さが魅力で、気分や料理に合わせて使い分けできる。144個という圧倒的ボリュームも魅力で、鍋・焼き餃子・スープ餃子などアレンジの幅も広い。お取り寄せ餃子らしい満足感をしっかり味わえる。
●おすすめポイント
・黒餃子＆本餃子の“2種類の味”が楽しめる
・グルメ大賞4年連続の実力派クオリティ
・144個の超大容量でアレンジ自由度が高い
冷凍餃子は「時間がない」「料理したくない」そんな日にこそ頼れる存在。ストックしておけば食卓が一気に豊かになる。焼くだけで主役になる便利さと、冷凍とは思えないほどの本格的な味わい。冷凍庫にお気に入りを常備して、いつでも“餃子のある幸せ”を楽しもう。
【写真】「もちもちでおいしい！」焼き・蒸し・茹で万能、ストックにも最適な“生餃子”
■餃子計画 いちど食べたらやみつきになるキャベツ餃子 100個（850g×2袋セット）
キャベツの甘みと豚肉の旨みのバランスが絶妙で、「家でこの味出せない」と絶賛される人気の冷凍餃子。皮はもっちりしつつ焼くとパリッと仕上がり、焼き餃子でも水餃子でも相性抜群。100個入りという大ボリュームなのに、飽きのこない味で家族みんなで楽しめる。冷凍庫に常備しておくと、急な来客やごはん作る気力ゼロの日にも頼もしすぎる存在。
●おすすめポイント
・100個という大ボリューム
・焼き、蒸し、茹でどれでもおいしい万能系
・キャベツの甘みが強く、飽きのこない味わい
■[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg 高タンパク 35.2g/1食（8個） プロテイン
高タンパク×本格餃子を同時に叶える「プロテイン餃子」。8個で35.2gのたんぱく質が摂れて、筋トレ勢や健康意識の高い人から人気が急上昇。味の素ならではのジューシーな肉汁とパンチのある味つけで、食べ応えは十分ながら重くなりすぎない。冷凍のままフライパンへ入れるだけで仕上がるので、忙しい日の主役にもぴったり。大容量1kgでコスパも優秀。
●おすすめポイント
・8個で35.2gの超高タンパク
・味の素ならではの旨味とジューシーさ
・焼くだけでOKの手軽さ
■横浜中華街 耀盛號 三鮮水餃子 150個（50個入 (900g）×3パックセット）
具材の旨みをぎゅっと閉じ込めた“本場中華街クオリティ”の水餃子。肉・エビ・野菜の旨みを引き出した三鮮餡は、噛むたびにじゅわっと広がる本格派。皮は厚みがあり、もちもち食感でスープや鍋にも相性抜群。150個入りの大容量で、ストックしておくと鍋・スープ・主菜まで幅広く使える万能アイテム。日本の餃子とはまた違う、本場の「水餃子」の魅力をしっかり味わえる。
●おすすめポイント
・横浜中華街の名店クオリティ
・もちもち厚皮でスープ料理と相性◎
・150個入りの大ボリューム
■餃子計画 創業の味 生餃子 100個（1kg×2袋セット）
創業以来受け継がれてきた「昔ながらの餃子の味」を忠実に再現した、シンプルながら飽きのこない王道タイプ。キャベツと豚肉のバランスが良く、野菜の甘みがしっかり感じられるのが特徴だ。皮はほどよい厚みで、焼けばパリッ、蒸せばもちっと、どんな調理でも美味しく仕上がる。100個入り×2袋の驚異のボリュームは、冷凍庫にあるだけで安心感が段違い。クセのない味なので、醤油・酢こしょう・ラー油など“タレ遊び”も楽しめる万能餃子だ。
●おすすめポイント
・創業レシピを再現した飽きない王道餃子
・焼き・蒸し・茹で全部おいしい万能型
・100個×2袋の大容量でコスパ最強
■大阪王将 肉餃子 50個×2（合計100個） たれ×12袋付
大阪王将の餃子ならではの“ガツンと肉の旨み”を堪能できる人気商品。豚肉のジューシーさとニンニク・生姜の香ばしい風味が絶妙で、ご飯もビールも止まらない濃いめの味つけが特徴だ。焼くだけで専門店さながらのパリッとした羽根ができ、見た目の満足感も高い。さらに特製タレが12袋ついており、お店の味をそのまま再現できるのも強み。100個入りでストック性も申し分なく、食べ盛りの家族がいる家庭にも頼もしすぎる一袋。
●おすすめポイント
・“肉の旨み”重視の濃厚・ジューシータイプ
・特製タレ12袋付きで外食気分を再現
・100個入りでメインにも弁当にも万能
■美食点心ぎょうざ館 黒餃子（48個×2）＋本餃子（48個）／計144個セット
グルメ大賞を4年連続で受賞した実力派の冷凍餃子セット。にんにくと黒豚の旨みを引き出した“黒餃子”、野菜と肉の黄金バランスでつくる“本餃子”の2種類が楽しめる贅沢仕様だ。黒餃子は濃厚でパンチのある味わい、本餃子は毎日食べても飽きない軽さが魅力で、気分や料理に合わせて使い分けできる。144個という圧倒的ボリュームも魅力で、鍋・焼き餃子・スープ餃子などアレンジの幅も広い。お取り寄せ餃子らしい満足感をしっかり味わえる。
●おすすめポイント
・黒餃子＆本餃子の“2種類の味”が楽しめる
・グルメ大賞4年連続の実力派クオリティ
・144個の超大容量でアレンジ自由度が高い
冷凍餃子は「時間がない」「料理したくない」そんな日にこそ頼れる存在。ストックしておけば食卓が一気に豊かになる。焼くだけで主役になる便利さと、冷凍とは思えないほどの本格的な味わい。冷凍庫にお気に入りを常備して、いつでも“餃子のある幸せ”を楽しもう。