韓国俳優カン・ヘウォン、好きな日本料理明かし「言っていいのかな…」 赤楚衛二がフォロー
韓国俳優のカン・ヘウォン（26）が16日、都内で行われたテレ東のドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（来年1月12日スタート 毎週月曜 後11：06）のプレミアムイベントに登場。司会者から好きな日本料理を聞かれ、慌てる場面があった。
【全身ショット】ミニスカで美脚を披露したカン・ヘウォン
ヘウォンは好きな日本料理を聞かれると、ドーナツ店「I'm donut ?」を挙げた。固有名詞を口にしたことで、ヘウォンは「言ってよかったかな」と慌てた様子を見せた。
隣にいた俳優の赤楚衛二（31）は穏やかな様子でフォロー。「どんな味がするの？」と質問し、ヘウォンは「抹茶味が好き」と話し、会場に和やかな空気が流れていた。赤楚とは息の合った様子で、撮影ではさまざまなポーズを見せ、じゃんけんもして盛り上がっていた。
本作は“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う、日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描く。赤楚が主演、ヘウォンがヒロインを務める。
