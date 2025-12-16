◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ 王者 堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

トリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」の公式計量が16日、都内のホテルで行われ、メインのWBA世界バンタム級タイトルマッチは王者・堤聖也（29＝角海老宝石、12勝8KO3分け）がリミットより100グラム軽い53.4キロ、暫定王者のノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO8敗）も同じ53.4キロで、ともに一発パスした。

計量後の撮影では堤は上半身にデニムを引っかけ、ドネアは上半身裸のままポーズ。フェースオフは約10秒で、お互いに淡々とした様子は崩さずに握手で別れた。

眼疾により約10カ月ぶりのリング復帰となる堤は2度目の防衛戦。5階級制覇王者ドネアに勝てば次戦は休養王者アントニオ・バルガス（米国）との団体内統一戦が基本となるが、WBC王者・井上拓真（大橋）との再戦など統一戦も視界に入ってくる。海外ブックメーカーのオッズは堤の勝利が1.3倍、ドネアが3.25〜4倍となっている。

オフィシャルはレフェリーがルイス・パボン氏（プエルトリコ）、ジャッジはロバート・ホイル（米国）、ピニット・プラヤドサブ（タイ）、レシェック・ヤンコウィアク（ポーランド）の3氏が務める。

興行のもようはU-NEXTで独占ライブ配信される。