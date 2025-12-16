妊活中に夫が不倫していたら、大きなショックを受けると思います。しかも子どもができないことを理由に責められたら、怒りの感情が込み上げてきますよね。今回は、妊活中に夫が不倫して妻を裏切ったあげく「お前がなかなか子どもできないからだろ！」と逆ギレしてきた話をご紹介いたします。

不妊のせいにする夫

「夫の不倫が発覚したのですが、相手はなんと3人もいました。夫とは妊活をしていたのに、こんな仕打ちはあんまりですよね……。悲しみよりも怒りが込み上げてきた私は、夫と離婚することを決意。

夫に離婚を告げて、慰謝料を支払うように伝えると、なぜか夫がキレてきて『お前がなかなか子どもできないからだろ！』『不倫くらい大目に見ろよ』『不妊だって立派な離婚事由になるはずだ』と言ってきたんです。開き直って逆ギレするなんて、こんな人間だと思いませんでしたね。しかも不妊を私のせいにするのも許せませんでした。

これが夫の本性だとわかったら、なんのためらいもなく離婚できましたね。慰謝料は弁護士を通してきっちり支払ってもらいましたよ」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 不妊を奥さんのせいにするのも、それを理由に不倫三昧で遊び放題なのも、絶対に許すことはできません。自分が追い詰められたときに、言い訳をしたり開き直ったりする人は信用することはできないため、離婚一択しかないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。