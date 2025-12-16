「ブルガリア」アイスや「ハイチュウ」などを無料でゲット！コンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″まとめ《12月16日最新版》

ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年12月16日から22日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

12月16日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

「オイコス」や「コカ・コーラゼロ」なども無料

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、アイスやお菓子などがもらえます。

1つめの対象商品は、明治「エッセル スーパーカップ 超バニラ」。

1個購入すると、「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、伊藤園「リラックスジャスミンティー」（600ml）です。

1本購入すると、ロッテ「コアラのマーチ チョコ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、佐藤製薬「ユンケルローヤルC3」「ユンケルローヤルV3」（各30ml）と「ユンケルローヤルD3」「ユンケルローヤルF」（各50ml）です。

いずれか1本を購入すると、「ユンケルローヤル顆粒」（1包）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記3つの引換期間は、12月23日から29日まで。

4つめの対象商品は、サントリー「天然水」（550ml）と「天然水 きりっと果実 オレンジ＆マンゴー」（600ml）。

どちらか1本を購入すると、「ペプシ〈生〉 BIG ZERO」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「天然水 氷雪ピュアボトル」（550ml）も無料券の発券対象になっています。

引換期間は12月23日から26年1月5日まで。

ローソンは、対象商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店では、飲料がもらえます。

対象商品は、明治「プロビオヨーグルトR-1 ドリンクタイプ」です。

1本購入すると、「ヘモグロビンA1c 対策ヨーグルト ドリンクタイプ」（各112g）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は12月16日から29日まで。

セブン-イレブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す 天然水」（540ml／ラベルレスも対象）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「コカ・コーラゼロ」（500ml）。

1本購入すると、「コカ・コーラゼロ」（500ml）、「コカ・コーラ プラス」（470ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも12月23日から26年1月5日まで。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店では、飲料やヨーグルトがもらえます。

1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 濃い茶」（1000ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ダノン「オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質 カフェラテ風味」（240ml）です。

1本購入すると、「オイコス脂肪0」の「プレーン加糖」（123g）、「レモン＆ハニー」（113g）のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも12月23日7時から29日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

1つめの対象商品は、ロッテ「キシリトールガム」の「ライムミント」「フレッシュミント」「ブラックミント」「ロングミント＜オリジナルミント＞」。

いずれか1個を購入すると、同商品いずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、森永「ハイチュウプレミアム」の「巨峰」「ヨーグルト味」「ふじりんご」です。

いずれか1個を購入すると、「ハイチュウミニパウチ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも12月23日から29日まで。

今週は飲料をはじめ、アイスやお菓子などの商品をお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ