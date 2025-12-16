今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

12月12日（金）放送の同番組では、投資家として大成功を収め、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスに暮らす松居一代の今に密着した。

©AbemaTV,Inc.

5歳の頃から「お金持ちになる」と決意していたという松居は、16歳でモデルとしてデビューした後、女優の道へ。

芸能界に入った理由について「私は成功したい、お金持ちになりたいと思ってやってきたんです。そのとき、在庫を持たなくていい、体ひとつで働ける場所。それが芸能界だったんです。芸能界の方には怒られてしまいますけど、私は芸能界のトップはまったく目指しておりません。ひとつの足がかりです」と語った。

©AbemaTV,Inc.

そんな松居が本格的に資産を増やし始めたのは27歳の頃で、最初に始めたのが不動産投資だという。

バブルの少し前の時期に、東京・名古屋・大阪に計4軒のマンションを購入。「大阪も名古屋も見にいくとお金がかかるので、物件はまったく見ていません。いかにお金を儲けるかだけを見ていました。そして、バブルが来ると思っていました。だからおかげさまで本当にたくさんの利益を生みました。それを全部元手にして株式投資を始めたんです」と振り返り、景気の動向を読み解く先見の明を当時すでに持っていたことをうかがわせた。

©AbemaTV,Inc.

さらに個人資産を増やすため32歳で会社を設立し、商品のプロデュース利益などを元手にいよいよ株のデイトレードをスタート。

自身の投資スタイルを「売って買い、売って買いが好きなタイプ」と称し、「スリルなんですよ。何やるよりもおもしろい。血が騒ぐというか、今でも大好きです。このスリル感を知ったらギャンブルとかできないですよ」と目を輝かせる。

「お金というのは休ませちゃいけない。お金は回すんです。お金がお金を呼んでくれるようにするんです」と熱く語る松居に、スタジオからは「こんなこと言ってみたい」と称賛する声が上がった。

そんな松居だが、番組の最後では亡き両親へ向けて「お父ちゃん、お母ちゃん、日本人として生きていくから…日本人として頑張る…」と涙を流して語りかけていた。