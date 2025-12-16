【第10話】 12月16日公開

秋田書店は12月16日、原作・桜井のりお氏、マンガ・七坂ハイカ氏による作品「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の第10話「漫画貸すだけ1」をチャンピオンクロスにて公開した。

本作は「僕の心のヤバイやつ」公式スピンオフ作品。市川の姉・市川香菜（おねえ）を主人公に、ラブコメディが始まりそうで始まらない残念系ラブコメディが展開される。第10話では、無自覚に陣を家に入れてしまう。マンガを貸そうとしたタイミングで誰かが帰宅し、慌てたおねえは陣を引っ張ってしまい……。

現在チャンピオンクロスでは、直前のエピソードなどが無料で公開されている。

桜井のりお先生監修！「僕の心のヤバイやつ」公式スピンオフ！！主人公は市川の姉、市川香菜…通称おねえ！！女友達はたくさんだが、彼氏は…もちろんいない…！！そんなおねえの、ラブコメディが始まりそうで始まらない残念系ラブコメディ！！

(C)桜井のりお・七坂ハイカ（秋田書店）2025