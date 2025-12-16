12月13日から14日にかけて日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第14節とB2第13節が開催され、Bリーグでプレーする日本代表選手たちがコートで活躍を見せた。

破竹の勢いでクラブ最多連勝記録を伸ばすレバンガ北海道では、富永啓生が2試合で49得点を記録。3ポイントも2試合合計で11本中5本の高確率で沈め、リバウンドにも絡みとチームをけん引した。

馬場雄大も2戦合計39得点を挙げ、3試合連続で100点ゲーム達成と強力な外国籍スコアラーを擁する長崎ヴェルカでも変わらず存在感を放っている。千葉ジェッツの渡邊雄太もこれに続き、合計36得点4スティールと攻守で躍動。ジョシュ・ホーキンソンがインサイドで体を張るサンロッカーズ渋谷から連勝を勝ち取った。

横浜ビー・コルセアーズの安藤誓哉は13日の大阪エヴェッサ戦で11得点をマークしB1通算7000得点を達成。B1史上4人目となる大記録を残した翌日も17得点4アシストでチームをコントロールするが、惜しくも試合には敗れた。

13、14日の日本代表選手スタッツ一覧は以下の通り。

◆▼12月13～14日の日本代表選手スタッツ

※ポジション表記は日本代表のもの

●安藤誓哉（PG／横浜BC／vs大阪）



GAME1：31分11得点2リバウンド2アシスト



GAME2：30分17得点4リバウンド1アシスト

●富樫勇樹（PG／千葉J／vsSR渋谷）



GAME1：24分15得点3アシスト



GAME2：31分8得点1リバウンド5アシスト

●齋藤拓実（PG／名古屋D／vs茨城）



GAME1：18分5得点1リバウンド3アシスト1スティール



GAME2：26分15得点2リバウンド2アシスト2スティール

●原修太（SG／千葉J／vsSR渋谷）



GAME1：26分7得点4リバウンド7アシスト1スティール



GAME2：30分8得点2リバウンド1アシスト

●西田優大（SG／三河／vs秋田）



GAME1：10分2得点1リバウンド5アシスト1ブロック



GAME2：コンディション不良のため欠場

●富永啓生（SG／北海道／vs富山）



GAME1：22分28得点4リバウンド2アシスト



GAME2：28分21得点5リバウンド2アシスト1スティール

●渡邊雄太（SF／千葉J／vsSR渋谷）



GAME1：26分21得点2リバウンド1アシスト3スティール



GAME2：29分15得点6リバウンド1アシスト1スティール

●馬場雄大（SF／長崎／vs滋賀）



GAME1：30分22得点8リバウンド5アシスト1スティール



GAME2：21分17得点3リバウンド2アシスト

●吉井裕鷹（SF／三遠／vs宇都宮）



GAME1:24分3得点1リバウンド2アシスト1スティール



GAME2:14分5得点

●渡邉飛勇（PF／信州／vs山形）



GAME1：16分5得点4リバウンド2アシスト1ブロック



GAME2：16分6得点3リバウンド1アシスト2スティール1ブロック

●ジョシュ・ホーキンソン（C・PF／SR渋谷／vs千葉J）



GAME1：25分9得点7リバウンド1アシスト



GAME2：32分15得点10リバウンド1アシスト

●川真田紘也（C／長崎／vs滋賀）



GAME1：2分4得点1リバウンド1アシスト



GAME2：9分2得点2リバウンド1ブロック

