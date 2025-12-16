あんが絡んでなめらかでやさしい口当たりに！「焼きおにぎりのあんかけ雑炊」【やわらかcuisine】
▶▶おいしさポイント▶▶あんのとろみで程好く馴染み口当たりはとてもなめらか
体調がすぐれない、歯が痛む、なんとなく疲れを感じる日。そんな時は、自分自身や家族をいたわるための「ご自愛」ごはんを作ってみませんか？ どんな時にもやさしくおいしく食べられる、食感がやわらかくて満足度の高いメニューのアイデアを持っておくと、いざという時にとても心強いものです。
note創作大賞2025「レタスクラブ賞」を受賞した、美窪たえさんのレシピシリーズ「やわらかcuisine」をお届けします。
今日作るのは、ごろごろ具沢山のおにぎりを焼いて香ばしさを加え、とろみをつけたあんと一緒に食べる「焼きおにぎりのあんかけ雑炊」です。
水分で煮る雑炊は柔らかくて食べやすい一方で、見た目と食べた時の印象がやや単調に感じてしまうことも。そこで、ごはんと水分を器で初めて合わせて一緒に食べ進めるあんかけ仕立てにすると、適度な食べ応えがあり、あんがなめらかにごはんを包んで口当たりもよい、食べやすい一皿になります。
日々の食事でぜひお愉しみください。
■焼きおにぎりのあんかけ雑炊【1人分】
〈焼きおにぎり〉
・温かいごはん……160g
・焼き塩鮭…1/2枚分、骨を除いて大きめにほぐす
・ごま…小さじ1
・醤油…小さじ1/2目安（塩鮭の塩辛さにより加減してください）
〈あん〉味付けは白だしでも◯
・出汁…250cc
・醤油（あれば薄口醤油）…大さじ1
・酒…大さじ1/2
・みりん…大さじ1/2
・片栗粉…小さじ2（5〜6g）、大さじ1の水で溶く
〈仕上げ用〉
・なめこ…1/2パック、ザルに入れて水洗いし水気を切る
・大根おろし…100g、軽く水気を切る
・三つ葉（または青ネギ）…適宜
おいしさポイント
このお料理の一番のポイントは、ごはんを汁で煮込まずに「器の中で初めて合わせて一緒に食べること」です。
ごはんをにぎって軽く炙りパリッと香ばしさを加えたところへ、あんを合わせて一緒に食べ進めるスタイルなら、雑炊やおじやとは趣が変わり、様々な香りと食感を感じながら味わうことができます。あんのとろみでごはんと水分が程好く馴染むので口当たりはとてもなめらか。見た目に変化がつけやすい面白さも作る愉しみの一つです。
今日は色味と魚のタンパク質を意識した鮭おにぎりと、あんに大根おろし、なめこを加え、滋養もおいしさも満点です。具材はその時々のお好みのものでぜひどうぞ。
■⒈焼きおにぎりを作ります
ボウルに〈焼きおにぎり〉の材料を入れて混ぜ合わせ、にぎります。
食べたそばからほどけるようなふんわりおにぎりがブームですが、海苔を巻かない焼きおにぎりの場合は、ややしっかり目ににぎっておくと焼くときに崩れにくくなります。
トースターやグリルで片面2分程度ずつ焼いて、表面が乾いてきたら刷毛またはスプーンなどを使って薄く醤油を塗り、さらに焼き、を2回ほど繰り返し、軽く焼き色がついてパリッとしてくるまで焼きます。焼くのは焼き網や、フライパンにごく薄く油を引いて焼くなど、お手持ちの道具で大丈夫です。
醤油はごはんにも混ぜ込んでいるので塗らずに焼いてもよいのですが、こんがりときれいな焼き色が付きやすくなりやはり見た目のおいしさがぐんと増します。
■⒉あんを作ります
鍋に〈あん〉の材料（片栗粉以外）を入れて中火にかけ、煮立ってきたらなめこを加え、水溶き片栗粉を回し入れてよくかき混ぜます。とろみがついてきたら大根おろしを加えて混ぜ合わせ、軽く沸いたら仕上げに三つ葉を加えて〈あん〉のできあがりです。
大根おろしを加えたら温め直す程度で加熱時間を短くすると、さっぱりとした食感と風味が残り、素材の持ち味が生きるおいしいあんになります。味が薄まらないように大根おろしの水気は軽く切りますが、残った汁もお味噌汁に加えるとおいしく使い切れます。
香ばしく焼いたおにぎりを深さのある器に置き、周りに熱々のあんを張ってできあがりです。匙で焼きおにぎりを崩してあんと馴染ませながら、一緒に食べ進めてみてください。
煮込んでいないのでお米の粒感はしっかり感じられますが、あんが水分を与えながら包んでくれるためなめらかでやさしい口当たり。なめこと野菜の食感や香りもあって、あんだけ食べてもおいしい健康的な味がします。なめこ大根おろし三つ葉の組み合わせが大好物で、このあんは魚や豆腐の揚げ出しなどにもぴったりです。
おかかやサバ缶、たらこ、炒り玉子など、おにぎりの具材を変えるとまた見た目と味わいの印象がガラリと変わり、もしくはあんの方をわかめ、カニカマ、かき玉に変えてみるなど、バリエーションがどんどん広がる愉しみがあります。より手軽にコンビニの海苔なしおにぎりと白だしでアレンジするのも一案です。
美窪たえ｜おとな料理制作室
料理家、料理する人、食べる人。J.S.A.認定ソムリエ / SAKE DIPLOMA｜OLからバーテンダー・日本料理人・フレンチコックを経て「おとな料理制作室」として活動中｜note創作大賞2025 メディア賞「レタスクラブ賞」受賞｜『おとな料理制作室へようこそ』（ワニブックス）
