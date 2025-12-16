バローレンズ NOMAD-2

株式会社サイトロンジャパンは、Sky-Watcherブランドの天体望遠鏡アクセサリーとして、バローレンズ（NOMAD）とアイピース（EMERALD）を12月16日（火）に発売する。

バローレンズ（NOMAD）

接眼部とアイピースの間に装着して、倍率を変更するためのアクセサリー。4枚のレンズで構成されたテレセントリック光学系を採用し、光線を光軸に対してほぼ平行に保つ設計で歪みが抑えたという。2倍の「NOMAD-2」と4倍の「NOMAD-4」を用意した。

撮影距離にかかわらず、画像内における対象物の倍率変化が抑えられるのが特徴。これにより、眼視観測と撮影の両方を安定して楽しめる。

光量低下を抑えるため、高屈折率ガラスとフルマルチコーティングを採用。バレル径は50.8mmで、M48規格のフィルターネジを装備する。

接眼側は50.8mm径および31.7mm径のアイピースに対応。固定には、傷がつきにくいコンプレッションリング式を採用した。

M48規格のアダプターが付属し、天体用CMOSカメラが装着可能。カメラ取り付け用のアダプターを用意すれば、レンズ交換式カメラの取り付けにも対応する。

バローレンズ NOMAD-4

アイピース（EMERALD）

バレル径：50.8mm（M48） アイピース差し込み対応径：50.8mm、31.7mm レンズ枚数：4枚 最大径：60mm（ネジ除く） 全長：108mm（NOMAD-2）、132mm（NOMAD-4） 質量：327g（NOMAD-2）、417g（NOMAD-4） 付属品：カメラアダプター（M48） 価格：2万2,000円（NOMAD-2）、2万625円（NOMAD-4）

天体望遠鏡の接眼部に取り付ける目視用の接眼レンズ。今回、焦点距離22mmで見かけ視界82°の広視野アイピース「EMERALD 22mm」が発売された。

7枚のレンズ構成と広波長域反射防止コーティングにより、周辺まで収差が少ない高コントラストな視界が得られるという。

バレル径は50.8mmで、M48規格のフィルターが装着可能。アイレリーフは18mmで、眼鏡をかけたままでも観測できる。

EMERALD 22mm

焦点距離：22mm 見かけ視界：82° アイレリーフ：18mm レンズ構成：7枚 バレル径：50.8mm（M48） 質量：554g 価格：4万4,825円