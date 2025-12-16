大会名：JM イーグル LA選手権

期間：4/17～20

コース：エルカバレロCC

ヤード：6679

パー：72

渋野 日向子 JM イーグル LA選手権の戦績、順位は？

※この記事では、4/17～20に開催されたJM イーグル LA選手権での渋野の戦績や順位を振り返ります。

JM イーグル LA選手権が4/17～20、エルカバレロCC（6679ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日128位タイでスタート。第2ラウンドは74位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの74、トータル74で首位と11打差の128位タイ

第2ラウンド：5バーディの67、トータル141で首位と10打差の74位タイ

JM イーグル LA選手権 とは？

LPGAツアーのトーナメントのひとつで、2023年シーズン新設の大会。4/24～27の女子メジャー初戦「シェブロン選手権」への重要なステップとなる。会場はエルカバレロCC。今大会はスウェーデンのイングリッド リンドブラッドが優勝し、賞金562,500ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載