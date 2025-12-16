【白菜使い切り】クリーミーな中華風あん「とろとろ白菜春巻き」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■とろとろ白菜春巻き
■白菜たっぷりの中華風クリームあんを包んで
◆材料（2人分）
白菜 1/8株
とりむね肉（皮なし） 80g
サラダ油 小さじ1
塩 小さじ1/4
牛乳 80ml
とりガラスープの素、砂糖 各小さじ1/4
水溶き片栗粉
・片栗粉、水 各大さじ2
春巻きの皮 10枚
水溶き小麦粉
・小麦粉、水 各大さじ2
揚げ油 適量
◆作り方
1 白菜は横7〜8mm幅に切って縦細切りにする。とり肉は1cm幅、3〜4cm長さの棒状に切る。
2 フライパンにサラダ油を中火で熱し、とり肉を加えて炒める。肉の色が変わったら白菜、塩を加えて炒め合わせ、しんなりしてかさが半分くらいになったら牛乳、スープの素、砂糖を加える。煮立ったら水溶き片栗粉を2〜3回に分けて少しずつ加え、しっかりとろみをつける。バットに取り出してさます。
3 春巻きの皮2枚は、対角線に十字に切る。
4 春巻きの皮1枚に、3の春巻きの皮1切れを、手前の角を合わせて重ねる。2のあんの1/8量をのせ、水溶き小麦粉を4辺の縁にぬる。あんがかくれるように手前の皮を内側に折り、続けて左右の皮も折ってくるくると巻き、しっかり留める。残り7つも同様に作る。
5 揚げ油を低温（約160℃）に熱し、4を入れる。時々上下を返しながら揚げ、こんがり色づいたら取り出して油をきる。
［1人分545kcal 塩分1人分0.7g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』