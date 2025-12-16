ホンダ学園 ホンダ テクニカル カレッジ 関西（大阪府大阪狭山市）は12月12日に、同校が4月30日に投稿したショート動画の視聴回数が1億回を突破し、今もなお視聴数を伸ばしていることを発表した。



●クルマ離れの逆風下でも26年度入学の入試に過去5年で最大の出願者



同校は、Z世代への認知を拡大すべく、2019年から在校生や教員の日常、および視聴者が少しクスっとするような企画動画を週に1本投稿している。



同校が4月30日に投稿したショート動画「【ホンダ学園 関西校】やばい、ヤバい、ぶつかる！！！！海外ミーム。ホンダ学園バージョン」は、投稿から221日で視聴回数1億回を突破した。



同校は、少子化による高校生数の減少、高校生の大学進学率上昇、若者のクルマ離れによる自動車専門学校への進学者減という逆風下でも、2026年度入学の入試では、過去5年で最大の出願者（前年比177％）となっている。