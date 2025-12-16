「非常に野心的なプロジェクト」かつてプレミアでも活躍した元スペイン代表の29歳DFがインテル・マイアミに加入！「あらゆるものを勝ち取りたい」
MLSのインテル・マイアミは現地12月15日、元スペイン代表のセルヒオ・レギロンの加入を発表した。
レギロンは、レアル・マドリーの下部組織で育ち、2018年にトップチームに昇格。その後、セビージャやアトレティコ・マドリー、イングランドのトッテナム、マンチェスター・ユナイテッド、ブレントフォードなどでプレー。今夏にブレントフォードを離れて以降は、無所属の状態が続いていた。
去就に注目が集まっていたなか、スペイン代表歴もある29歳のDFは、インテル・マイアミを新天地に選択。クラブの公式サイトで以下のとおり、意気込みを語った。
「非常に野心的なプロジェクトだ。正しい方法で物事を進め、勝利を追求するクラブ。それこそが私を惹きつけた理由だ。私の目標は勝ち続けること。我々がまだ手にしていないトロフィーを追い求め、ここであらゆるものを勝ち取りたいと思っている」
なお、契約期間は27年12月まで。１年間の延長オプションが付帯している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
