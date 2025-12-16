藤木直人がSTAFF公式Xを更新し、『JALホノルルマラソン2025』完走を報告。

【写真】ホノルルマラソンの完走記念のメダルを持って笑顔になる藤木直人

■ホノルルマラソンを4時間23分26秒で見事完走

藤木は、12月14日（現地時間）に行われた『JALホノルルマラソン2025』に参加。

本投稿は、「ハワイ・ホノルルから藤木直人です。JALホノルルマラソン2025 藤木直人 無事に完走しましたー!! フィニッシュタイムは4時間23分26秒！」と完走を報告。続けて「たくさんの応援、ありがとうございました！」と綴った。写真は、1214番のゼッケンを付けた青シャツと黒パンツ、黒キャップ姿の藤木が完走記念のメダルを手にしている。嬉しそうな笑顔が印象的だ。

SNSにはたくさんの「おめでとうございます！」と祝福コメントや｢有言実行してて凄い｣｢さすがすぎる｣と絶賛する声が集まっている。

■メッセージも公開「日本からも、海外からも応援が届いて力になりました」

別の投稿では、「ALホノルルマラソン2025無事に完走した直後の藤木直人より応援してくださった皆様へメッセージです」というコメントと共に、完走直後の藤木からのメッセージ動画も公開。

藤木は、「フルマラソン舐めてましたね。35kmぐらいからツラくて歩いちゃったんですけど」とコメント。だが、目標の時間を大幅に上回るタイムでゴールし、「日本からも、海外からも応援が届いて力になりました。ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えた。

ホノルルマラソンの様子は12月27日の『旅サラダ』で放送される予定。

■祝勝会ではサプライズで完走記念のプレートが

さらに、「ALホノルルマラソン2025無事の完走を記念して祝勝会へ」と祝勝会でのショットも披露した。

続けて「お店がサプライズで完走記念プレートを用意してくださいました、嬉しい ありがとうございます！」とコメント。黒Tシャツに白ジャケット姿で、“Congratulations”と描かれたお祝いプレートに手を添えて微笑むショットを公開。

■スタート直前の狩野英孝との2ショットも公開

また、ホノルルマラソン日本事務局の公式Instagramでも藤木の様子が披露された。

同じくホノルルマラソンに出場した狩野英孝との2ショットが公開され、スタート前にふたり揃って拳を突き上げたポーズを見せている姿（1・2枚目）。2ショットでの動画（3枚目）、藤木のソロショット（4枚目）、「人生初マラソン、完走目指して頑張りまーす！」と意気込むソロ動画（5枚目）も。

■狩野「『グラスハート』最高でしたと伝えられました」と報告

狩野も自身のXを更新。「マラソンスタート前に藤木直人さんとお会い出来て、『グラスハート』最高でしたと伝えられました」と藤木とのエピソードを綴り、2ショットを披露した。SNSでは、「イケメンふたり」「いい笑顔」「お疲れ様でした」と様々なコメントが集まっていた。