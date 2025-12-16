2025年最後の“松下洸平祭り”『UOMO』で計14ページの巻頭特集に登場！キスマイ藤ヶ谷太輔は新連載スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松下洸平が、メンズマガジン『UOMO（ウオモ）』2026年2･3月合併号（12月24日発売）の表紙に登場する。

■松下洸平、連載でワンちゃんとSPシューティング

表紙を飾るのは4ヵ月ぶりとなり、本誌連載「松下洸平 First Light」でもおなじみの松下洸平。今回、松下が表紙で着こなすのは、新クリエイティブ ディレクター、ジョナサン・アンダーソンのディオールでのデビューとなる「2026年サマー コレクション」。エレガントなニットケープをカジュアルミックスで着こなす凛々しい姿は必見だ。

その他、中ページでは中世の洋館のようなロケ地を舞台に、8ページにわたるディオール特集に登場する。

大人気連載「松下洸平 First Light」の第8回では「はじめての相棒」と題して、松下の大好きなたくさんのワンちゃんとのスペシャルシューティングを敢行。リラックスしたムードのなか、これまでにない紳士な姿が印象的。スペシャルインタビューも見逃せない。

表紙に加えて計14ページにわたる、まさに2025年最後の「松下洸平祭り」の巻頭特集は、クリスマスイブの特別なギフトになること間違いなし。

■藤ヶ谷太輔はハイエースのカスタムに挑戦

また、今号の大特集のテーマは、 「40歳男子が欲しいのは、ワガママに応えてくれるクルマ」 。クルマの大特集に連動して、注目の新連載「藤ヶ谷太輔のハイエースカスタム録」がスタート。Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が自らのクルマをカスタムする様子を、毎号追っていく新感覚のクルマ連載が始まる。

サーフィンやキャンプ好きで知られる藤ヶ谷が、ハイエースを好みのアウトドア仕様にカスタムしていく…そんな夢の道のりを、本誌が密着取材していく。第1回は、まずカスタムカーの下見から。完成イメージを想像しながら、ハイエースへの熱い思いを語る藤ヶ谷のインタビューも必読だ。

メイン写真：『UOMO』2026年2・3月合併号表紙

(C) UOMO2026年2･3月合併号／集英社 撮影／岡本充男

■書籍情報

2025.12.24 ON SALE

『UOMO（ウオモ）』2026年2・3月合併号

