16日13時現在の日経平均株価は前日比607.70円（-1.21％）安の4万9560.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は321、値下がりは1235、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は49.47円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファナック <6954>が44.96円、ファストリ <9983>が43.32円、ＳＢＧ <9984>が39.11円、フジクラ <5803>が38.61円と続いている。



プラス寄与度トップはテルモ <4543>で、日経平均を10.43円押し上げている。次いでダイキン <6367>が6.18円、塩野義 <4507>が3.51円、アステラス <4503>が2.84円、花王 <4452>が2.51円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は空運、水産・農林、食料の3業種にとどまっている。値下がり1位は非鉄金属で、以下、証券・商品、鉱業、銀行、卸売、その他金融と並ぶ。



※13時0分4秒時点



