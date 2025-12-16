【速報】「よりよい環境整備がなされることを切に希望」妊娠出産めぐる将棋連盟の「対局者変更」規定削除を受け　福間女流六冠と弁護団がコメント

日本将棋連盟が、女流棋士の福間香奈女流六冠の会見を受けて「妊娠・出産」に関するタイトル戦の規定を変更したことについて、福間女流六冠と弁護団がコメントしました。



今年４月、日本将棋連盟は「産前６週・産後８週にタイトル戦の日程が一部でも重複する場合、対局者を変更する」という規定を施行しました。

この規定はタイトル戦に臨む女流棋士が妊娠した場合、対局の日程が出産予定日から数えて産前６週から産後８週までの期間と１日でも重なれば、日程変更の対応はせず、その女流棋士はタイトル戦に出られなくなってしまいます。



８タイトルあるうち６つを保持する福間香奈女流六冠は、去年１２月に第一子を出産。規定の変更を求めましたが認められず、「事実上の不戦敗であり、第二子は無理だと絶望的な気持ちになった」ということです。



こうした中、福間女流六冠は先週会見を開き、「タイトルか出産かを選択しなければならず、将棋界の未来に強い不安がある」として規定の変更をうったえました。



福間女流六冠の会見を受けて日本将棋連盟は１５日、緊急常務会を開き、この規定を削除。妊娠・出産が対局日の変更理由に該当することを規定に明示し、可能な限り日程調整を行うことを発表しました。また、公式戦番勝負対局規定（仮称）検討委員会を立ち上げるということです。



将棋連盟の決定を受けて、福間女流六冠と弁護団がコメントを発表しました。



【福間香奈女流六冠と弁護団のコメント】



日本将棋連盟が問題規定を削除し、また検討委員会を立ち上げることについて、私どもとしても前向きに、またありがたく捉えております。

もっとも、未だ報を受けたばかりであり、今後具体的にどのような対応がなされるのかについては引き続き注視して参りたいと思います。



将棋界の発展のため、今後も前向きな実りある議論が進められ、よりよい環境整備がなされることを切に希望致します。

そのために我々もできうる限り尽力して参る所存です。



いつも支えてくださるスポンサーの皆様、そしてファンの皆様には深くお礼申し上げます。

取り急ぎのコメントとさせていただきます。