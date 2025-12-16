皇治、愛車のトヨタ“高級SUV”売却へ 「買いたい人」募集 走行距離1.5万キロ・極上の“ファーストエディション”
格闘家で実業家としても活躍するRIZINファイターの皇治（36）が16日、自身のインスタグラムとYouTubeを更新し、“愛車”であるトヨタ“高級SUV”を売却することを明かした。
【写真】特別感＆高級感漂う皇治の愛車『ランクル250』特別仕様車、内外装全部見せ
インスタグラムでは、愛車との2ショット共に「YouTube皇治チャンネル公開」「皇治が愛用していたランドクルーザー250 ZXファーストエディション売ります」とし、「ご購入希望の方は、下記までお問い合わせください」と連絡先を載せた。
YouTubeでは、恒例になっている「車売る企画」の第4弾となる詳細を告白。動画冒頭に「僕の大好きな『ランクル』売ります」と宣言。納車から1年ほどだと語り、トヨタ『ランドクルーザー250』のファーストエディションであることと明かした。さらに走行距離は1万5000キロ弱で、状態がとにかくいいこと、ディーゼルであることなどを説明した。
動画の途中、「売りたくなくなってきた」といい、車を多数所持する皇治にスタッフが「いっぱい持っていても結局乗れないじゃないですか」と聞くと、「走るだけが車じゃないから」「見て癒やされる。トミカみたいなもんや」と即答。「運転するだけが車じゃない」といいつつ、「俺もいつかまた運転できるように教習所通うから」とした。
続けて、皇治自身が車を届けること、車がつなぐ人との縁・出会いを楽しみにしていることなどを語り、詳細は概要欄へと説明した。
