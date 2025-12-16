デヴィ夫人、“豪華すぎる”自宅イルミネーション＆クリスマスツリーを公開「きた〜」「とっても綺麗で素敵です」
“デヴィ夫人”ことタレントのデヴィ・スカルノ（85）が15日、自身のインスタグラムを更新。自宅を華やかに彩るクリスマスツリーとイルミネーションの装飾を披露した。
【写真】「きた〜」「とっても綺麗で素敵です」デヴィ夫人宅の“豪華すぎる”自宅イルミネーション ※8枚め以降
投稿では「クリスマス クリスマス メリークリスマス」と書き出し、「私のお家もクリスマスのデコレーションを至る所にしました。（笑）」「ツリーの下には友人方から送られたプレゼント、沢山の美しいお花が！私は幸せ者ですね」とコメント。
室内には赤やピンクの花々が咲き誇り、階段にはサンタクロースやぬいぐるみがズラリと並ぶなど、まるで童話の世界のような空間に。外観も青と白のゴージャスなイルミネーションを大胆に配し、幻想的な雰囲気を演出した。
コメント欄には「きた〜 毎年楽しみにしています ありがとうございます 可愛すぎる」「一番ワクワクする季節ですよね とっても綺麗で素敵です」など、心温まるメッセージが多数寄せられている。
