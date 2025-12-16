赤楚衛二、勝負飯明かす「ラーメンにバーっと入れる」
俳優の赤楚衛二（31）が16日、都内で行われたテレ東のドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（来年1月12日スタート 毎週月曜 後11：06）のプレミアイベントに登場。勝負飯を明かした。
【全身ショット】冬の装いで登場した赤楚衛二＆カン・ヘウォン
赤楚は司会者から好きな勝負飯を聞かれ「ニンニク」と回答。「撮影中は臭くなるから食べないようにする」というが、「食べるとパワーが出る」とニンニクへの愛を明かした。
焼き肉店で頼むほか、「ラーメンにもバーっと入れる」と話していた。イベントでは共演する韓国俳優のカン・ヘウォン（26）とじゃんけんなどで盛り上がり、息の合った様子を見せていた。
本作は“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う、日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描く。赤楚が主演、ヘウォンがヒロインを務める。
