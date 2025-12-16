¡ÚÌÀÆü17Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÂè58ÏÃ¡¡ÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¥È¥¤Î²øÃÌ¤òÌ´Ãæ¤ÇÊ¹¤¯¥Ø¥Ö¥ó¡¢¤»¤¬¤à¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¥È¥¤Ï¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤¬17Æü¡¢Âè58ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë²øÃÌ¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¥È¥¤Ë²øÃÌ¤òµá¤á¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥¢¥Ê¥¿¡¢¥Î¡¢¥³¥È¥Ð¡¢¥Ç¥Ê¥±¥ì¥Ð¡¢¥¤¥±¥Þ¥»¥ó¡×¡£´üÂÔ¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤Ï¡ÖÄ»¼è¤ÎÉÛÃÄ¡×¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¥È¥¤Î²øÃÌ¤òÌ´Ãæ¤ÇÊ¹¤¯¥Ø¥Ö¥ó¡£°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤»¤¬¤à¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¤À¤±²øÃÌ¤òÏÃ¤»¤ë´î¤Ó¤ò¥È¥¤Ï´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò郄ÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏÃË½÷É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£