『ちょっとだけエスパー』大泉洋、『ロイヤルファミリー』出演俳優と感想戦 褒め合う流れも「悔しくなった」理由明かす
俳優の大泉洋が16日、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜 後9：00）の最終話直前囲み取材に登場。今クールの日曜劇場『ロイヤルファミリー』出演俳優とのエピソードを明かした。
【集合ショット】仲良すぎ！くっついて笑顔で手を降る大泉洋＆ディーン・フジオカ
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。きょう最終話を迎える。
周りから「反響が大きかったので楽しかった」という大泉。「『ちょっとだけエスパー』も好きだったんですけど、『ロイヤルファミリー』も好きだった」と笑いながら「松本若菜ちゃんが出ていたので、お互いがお互いのドラマを褒め合っていた」と告白。しかし「初回くらいの段階で、四季の本当の旦那は兆なんじゃないかと当てられて、悔しくなっちゃって（笑）」と考察を当てられたことを明かしていた。
会見には、ディーン・フジオカも登場した。
