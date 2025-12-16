俳優の観月ありささんが自身のインスタグラムを更新。鉄道での移動後にとんかつを食べに行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 観月ありさ 】 鉄道での移動姿に ファンも「ビックリだね」 マスク姿で “ お忍びスタイル ” 「からの〜。とんかつ食べに行ったよ」





観月さんは投稿で「電車に乗って からの〜。とんかつ食べに行ったよ」とコメントし、車内での様子とその後の食事の様子を写真で紹介しました。



車内での写真では、観月さんが黒いコートと黒いキャップ、マスク姿で撮影されています。灰色のパンツに白いスニーカーを合わせ、バッグを手に持ち、鉄道のドア付近に立っている様子が写っています。車内は比較的空いており、窓外からは日中の明るい景色が見えています。







また別のアングルからの車内写真では、薄い青色の座席と白い天井が特徴的な車内で、黒いコートを着た観月さんが落ち着いた様子で立っている姿が映し出されています。



さらに投稿には食事の写真も。きれいにスライスされたとんかつが盛り付けられた定食の様子が写っています。白ご飯と味噌汁が添えられ、とんかつの上には千切りキャベツとにんじんが彩りとして添えられています。テーブルの上に整然と並べられた食事は、観月さんが「とんかつ食べに行ったよ」と表現した店での一品と思われます。







投稿には「#観月ありさ」「#電車」「#とんかつ」のハッシュタグも添えられています。

この投稿に、「電車のそんな所にありさちゃんが乗っていたらビックリだね」「ありさちゃん、普通に電車乗って凄いね」「岐阜じゃないですか！！遭遇した方羨ましい」「東海道本線の快速乗って、岐阜来てくれたんだあ」「とんかつ食べに行くのもありさちゃんらしくて最高！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】