【ワシントン＝池田慶太、ベルリン＝工藤彩香】米国がとりまとめを目指すロシアとウクライナの和平案を巡り、米高官とウクライナ、欧州の首脳の協議が１５日、ベルリンで開かれた。

米当局者は協議後、ロシアの再侵略を防ぐためにウクライナが求める「安全の保証」について、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の集団防衛と同等の枠組みを米欧が提供することで基本合意したと明らかにした。

協議は１４日に始まり、２日目は米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使やウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領、独仏などの首脳が参加した。

ＮＡＴＯ加盟国には、１国への攻撃を同盟全体への攻撃とみなして反撃する北大西洋条約第５条が適用される。米当局者によると、協議では「第５条のような強固な安全の保証」をウクライナに提供することで合意し、米国、欧州、ウクライナは実務者レベルで文書化したという。

米当局者は記者団に、最終合意に至れば、ウクライナへの「安全の保証」を米議会上院で承認し、法的拘束力を持たせる方針を示した。ただ、米軍が地上部隊を派遣しない点以外、米国の関わりについては明らかにしなかった。ＮＡＴＯ関与に反発するロシアが受け入れるかどうかも不透明だ。

英独仏など欧州１０か国と欧州連合（ＥＵ）の首脳は１５日の共同声明で、米国と合意した「安全の保証」の詳細を公表した。ロシアの再侵略からウクライナを守る約束に法的拘束力を持たせるほか、▽米国の支援を得てウクライナ軍を支援する欧州主導の「多国籍部隊」の編成▽平時のウクライナ軍の規模を８０万人に維持▽米国主導による国際的な停戦監視・検証体制を構築――としている。

米ウクライナの協議では、ロシア寄りだった２８項目の当初の和平案は修正され、２０項目に絞り込まれた。ロイター通信によると、ゼレンスキー氏は協議後、「強固な『安全の保証』にかなり近づいている」と評価しつつ、追加の協議が必要との認識を示した。トランプ米大統領はホワイトハウスで記者団に「これまで以上に合意に近づいていると思う」と語った。

一方、焦点の領土問題では合意せず、結論は先送りされた。ゼレンスキー氏は東部ドンバス地方の領土の扱いに関し、「法律上も事実上もロシアの領土と認めることはない」と述べた。米国は前線地域を非武装地帯とし、「経済特区」を設置する案を提示している。米当局者は領土の扱いについて「最終的にロシア、ウクライナの当事者同士で解決する」との立場を示した。