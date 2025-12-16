ボーイズグループSEVENTEENのDK（ドギョム）とSEUNGKWAN（スングァン）が、完璧なハーモニーを披露した。

2人は14日、SEVENTEEN公式YouTubeチャンネルで、レディーガガとブルーノ・マーズが歌った「Die With a Smile」のカバー映像を公開した。

韓国メディアのニュースエンは16日「人生の大切さと愛の価値を振り返る歌詞で好評を得たこの曲は、最近発表されたビルボードの25年年末決算チャート『ホット100』のトップになるほど、世界的な人気を得た」と報じた。

さらに「見る楽しみも欠かせない。2人は、同曲ミュージックビデオの中のレディー・ガガとブルーノ・マーズの衣装に似た赤いシャツと水色のジャケット、ズボン姿で登場した。あちこちに配置されたマネキンも、70年代の米テレビショーを連想させ、レトロな雰囲気を倍増させた。音楽によって、その場でダンスを披露する2人の姿は、ほほ笑みそのものだ」と絶賛した。

2人が所属するSEVENTEENは現在、日本ツアー中。20日と21日には福岡で4大ドームツアーの華麗な幕を下ろす。