¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¡Öº£Ç¯¤Î°Ìò¡×¤ËÁª¤ó¤À£Ì£Á¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é£±Æü£²£°²óÅÅÆÌ¤ÎÈï³²
¡¡ÊÆÍÌ¾¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤òÄËÎõ¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î°Ìò¡×¤ËÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£±£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¥Ã¥È¥½¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡¦¥í¥¹»á¤¬¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¡Öº£Ç¯¤Î°Ìò¡×¤ËÁª¤Ó¡¢¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Îµ¶Á±¼Ô¡×¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬Å¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¡Ö¥â¥ó¥Æ¥·¥È¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ð¡×¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥µ¥à¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¡Ö°Ìò¡×¤¿¤Á¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹ÉôÂâ¡×¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡¢¥í¥¹»á¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£±Æü¤Ë£²£°²ó¤âÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥¹»á¤Ï¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¼ÂÎÏ¤Ç¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¹»á¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¡ÖµÙ²ËÃæ¤Îµ¶Á±¼Ô¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î·ï¤¬Èà½÷¤Ë¡Ö²¿¤é¤«¤ÎÀµµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Þ¡¼¥¯¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë½÷À¤ÏÅ¹¤Ë£²£°²ó¤âÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ïµ¤¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Èà½÷¤¬ÀÊ¤Î°ì¤Ä¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±»á¤Ï¡Ö¾®ÇäÅ¹¤¬¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÀµµ¤¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£Èà½÷¤Î¡Ø¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤¿¤Á¤¬Èà½÷¤ò¤µ¤é¤Ë·ù¤¦¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥È¥½¥ó¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼µ¶Á±¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£