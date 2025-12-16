¡Úµð¿Í¡ÛÁ°¥ì¥¤¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡ÖÁ´ÎÏ¿Ô¤¯¤¹¡× £²£íÄ¶¤¨¤ÎÄ¹¿È
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¤ËÁ°¥ì¥¤¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëµåÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡££Ç£ï¡¡£Ç£é£á£î£ô£ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£²£°£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£´¥¥í¤Îà½õ¤ÃÅêá¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢ÆþÃÄ¡£º£Ç¯¤Î£¶·î¤Ë¤Ï¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï£±£°»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³£Á¤Ç¤Ï£±£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡Ê£±£²ÀèÈ¯¡Ë¤Ç£¸¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£¸£°¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¿È¤«¤éÅê¤²¹þ¤àºÇÂ®£±£¶£°¥¥í¤ÎÂ®µå¤¬Éð´ï¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£