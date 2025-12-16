（本当なら）さらにコスパ良くなっちまうよ！

ビューワーとして、学習用として、デカい画面でコンテンツを楽しむ用として人気のエントリーiPad。2025年3月にA16チップを積んでアップデートしたばかりですが、今年もなんだか新型がやってきそうな予感。

Macworldが見たと主張するiOS26の内部プレリリースビルド内に、次期エントリーのiPad（iPad 12）の情報が記載されていたとのこと。

興味深いのがその内部構成です。

iPad 12は、iPhone 17と同じくA19チップを採用（現行のA16チップより約50％高速）で、メモリも8GB（現行は6GB）へとアップ。Apple Intelligenceへも対応すると報じています。また、iPhone 17シリーズで搭載されたN1モデムチップも搭載されるとのこと。それってもうでっかいiPhone 17では？

新モデルなのに中身が古い状態が解消される？

これらの情報、まだ確証があるわけではないのですが、これまでエントリーのiPadって旧モデルのチップを採用していたので、最新だけどなんだか型落ち感もあったんですよね。

それが今回は、中身も最新です！ みたいなことになる可能性がありますね。もしお値段据え置き（5万8800円）だとしたら、かなりコスパ良くないですか？

この内容で出るなら、僕は次はエントリーiPadでいいなぁ。

Apple 11インチ iPad (A16) 58,800円 Amazonで見る PR PR

Source: Macworld via MacRumors