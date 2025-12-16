¤Ò¤í¤æ¤¡¢¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡Ë¤Ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö£¡Ö¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÀäÌÇ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¡Ø¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤¬¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍÎÏ¡×¤È¸ì¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ÎÂè3²ó¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÆ±»þ´ü¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÎÀèÁÄ¡£¸ò»¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤À¤±¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤¬¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍÎÏ¡×¤È¸ì¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤ÎDNA¤Î2¡óÄøÅÙ¤¬¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î±£¤ì¤¿ÀèÁÄ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ÏÀäÌÇ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÄÅÄ¡Ë¡¡ÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤È¸ÄÂÎ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Î10Ê¬¤Î£±ÄøÅÙ¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º®·ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ë¡ÖµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ë¸¦µæ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡°Û¤Ê¤ë¼ïÂ²Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¤ÇÌÇ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤è¤¯¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤¬ÀïÆ®¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò¤É¤¦Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÄÅÄ¡¡»ä¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¿ÍÎà¤À¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤é¤ò¡ÖÊÌ¤Î¿ÍÎà¡×¤ÈÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÆóÂÊâ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ»¶ñ¤â»È¤¦¤·¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡ÆÃ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÎîÄ¹Îà¤Ï»ä¤¿¤Á¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤È¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ä¥´¥ê¥é¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ÏÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÆóËÜÂ¤ÇÊâ¤¤¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡Àï¤Ã¤ÆÌÇ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¡Ö¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ñ¸»¶¥Áè¤ËÉé¤±¤¿¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤¬½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍÎÏ¤ÊÀâ¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àè¤Ë¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿©ÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤ó¤À¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤³¤ÇÀäÌÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤ÏÃæÅì¤Î¥·¥ã¥Ë¥À¡¼¥ëÆ¶·¢¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Î²½ÀÐ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÏÓ¤Ë½ÅÅÙ¤Î¾ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ï40¡Á50ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï½Å¤¤¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÃç´Ö¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡Ãç´Ö¤ò½õ¤±¹ç¤¦¼Ò²ñÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤È¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÇºÇ¤â°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢XÀ÷¿§ÂÎ¤ÎÆÃÄê¤ÎÎÎ°è¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿XÀ÷¿§ÂÎ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ç¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ÎXÀ÷¿§ÂÎ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤È»Ò¶¡¤ò¤Ä¤¯¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Û¥âŽ¥¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤È¤Î¹çÎ®¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°äÅÁ»Ò¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¡ÖÇ¥¿±¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤«¡Ö½Ð»º´Ö³Ö¤¬Ä¹¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ÎÆýÍÄ»ù´ü¤ÎÈ¯°éÂ®ÅÙ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤è¤êÂ®¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤Ï¤È¤Æ¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆýÍÄ»ù´ü°Ê¹ß¤ÎÈ¯°é¤Ï¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤È¤µ¤Û¤É°ã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¶á¿Æ¸òÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¯À×¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
¼ÄÅÄ¡¡¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Î²½ÀÐ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¶á¿Æ¸òÇÛ¤Îº¯À×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÛÊì¤â¤·¤¯¤Ï°ÛÉã¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î´Ö¤Ç»Ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¥²¥Î¥à²òÀÏ¤Ç¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÈË¿£Ç½ÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢½¸ÃÄ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ç¶á¿Æ¸òÇÛ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¤ò¼º¤Ã¤ÆÌÇ¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶á¿Æ¸òÇÛ¤Ë¤è¤ëÊÀ³²¤Ç¼«ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤Î´ðËÜÃ±°Ì¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤20¿ÍÄøÅÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê½¸ÃÄ¤Ç¿·Å·ÃÏ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤ÈÂ¸Â³¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ø¿Ê½Ð¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹Ç½ÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¶²Îµ¤Ï»Ò¶¡¤ò¤¢¤Þ¤ê»º¤á¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Í¥º¥ß¤ÏÂçÎÌ¤Ë»º¤à¤«¤é¥Í¥º¥ß¤¬ÈË±É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÊý¸þÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»Ò¶¡¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¼ï¤¬¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¿ô¤ÇÎ¿²ï¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬À¸Â¸¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÎÈË¿£Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£´Ä¶¤µ¤¨ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢ËèÇ¯¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3Ëü¡Á4ËüÇ¯Á°¤ÎµìÀÐ´ï»þÂå¤Î¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Î¥²¥Î¥à¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¶á¿Æ¸òÇÛ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÈò¤±¤Æº§°ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤ª¤½¤é¤¯»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¾¯¿Í¿ô¤Ç¤É¤³¤«±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÊÄº¿Åª´Ä¶¤Ç»Ò¶¡¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µ¤¤¤¿¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÊÌ¤Î½¸ÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤ÆÀè¤Ø¿Ê¤à¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Û¤«¤Î½¸ÃÄ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë¶á¿Æ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤³¤ÏµÄÏÀ¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£À¸Êª³ØÅª¤Ê´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ïà¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤ëÇ½ÎÏá¤ËÈó¾ï¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¤Î¥æ¥ô¥¡¥ë¡¦¥Î¥¢¡¦¥Ï¥é¥ê¤µ¤ó¤¬¡Ø¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹Á´»Ë¡Ù¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ë¤ÎÃæ¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¡ÖÊª¸ì¡Êµõ¹½¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤ë¼ÔÆ±»Î¤¬Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÍÎà¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ïà¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿®¤¸¤ëÎÏá¤À¤È¡£¡ÖÃç´Ö¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñ¡×¡Ö¹ñ²È¡×¤âÁ´Éô¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢Ê¸ÌÀ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¼Ô¤òÅ¨¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ÎàÊª¸ìá¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£SNS¤È¤«¤Ç¾ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤ÏÈË¿£ÎÏ¤¬Äã¤¯¤ÆÌÇ¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÏÊª¸ì¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¤ÇÈË±É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¤»¤¤¤ÇÊÌ¤ÎÀ¸Â¸¶¥Áè¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é......¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£¼ÄÅÄ¸¬°ì¡ÊKenichi SHINODA¡Ë¡¡
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÀè¤¿¤Á¡Ù¡ÊNHK¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£2026Ç¯2·î23Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×¤¬³«ºÅÃæ
