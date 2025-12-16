「今日好き」中島結音“超ミニ”ショーパン姿で美太もも全開「理想のスタイル」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が12月14日、自身のInstagramを更新。マイクロミニのショートパンツのブラウンコーディネートを公開した。
【写真】恋リア出身美女「セクシー」ショーパン姿で美太もも全開
中島は、ジャンパーにマイクロミニのショートパンツのブラウンのコーディネートを披露。白いニーハイソックスを履いた美しい脚をのぞかせている。また、同じコーディネートにサングラスをかけた姿も公開している。
この投稿に、ファンからは「かっこ可愛い」「天才コーデ」「セクシー」「理想のスタイル」「サングラス似合ってる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
