À°·Á¸øÉ½¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡¢ÊÌ¿Íµé¥·¥ç¥Ã¥ÈÏÃÂê¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/16¡ÛYouTuber¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¤¬12·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°õ¾Ý¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ°·Á¸øÉ½¤Î¸µÉÔÅÐ¹»YouTuber¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¡×ÊÌ¿Íµé¤ÎºÇ¿·»Ñ
12·î11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÆó½ÅÀ°·Á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¿¤Ü¤ó¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹õÈ±¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢°ÊÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤«¤é°ìÅ¾¤·¤¿¹õÈ±¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÆü¤Î´Ý¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ä¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤¹¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï¡ØÂ¿ÍÍÀ¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡Øº¹ÊÌ¡¦ÇÓ³°¼çµÁ¡Ù¤Îº¸Íã¤¬¡¢»×ÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¡ªËÍ¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë°Ù¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¾Ã¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤æ¤¿¤Ü¤ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À°·Á¸øÉ½¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡¢¹õÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¶á±Æ¸ø³«
¢¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤æ¤¿¤Ü¤ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
