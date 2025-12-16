赤楚衛二＆IZ*ONE出身カン・ヘウォン、“クリスマスデート風”コーデで登場 互いの呼び名も明らかに【キンパとおにぎり】
【モデルプレス＝2025/12/16】俳優の赤楚衛二とIZ*ONE出身で女優のカン・ヘウォンが12月15日、テレビ東京系ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（2026年1月12日スタート・毎週月曜よる11時6分〜／放送と同時にNetflix世界独占見放題配信）のプレミアイベントに出席。赤楚がヘウォンのあだ名を明かす場面があった。
【写真】IZ*ONE出身美女が美脚披露
今回主演を務める赤楚と、初の日本ドラマ出演でヒロインに抜擢されたヘウォンは、クリスマスデートを意識したコーディネートで登場。赤楚は爽やかな青いシャツにパンツを合わせたラフな装いに、ヘウォンは美しい脚が際立つカーキのワンピースを着こなした。
撮影時のエピソードを聞かれると、赤楚は「韓国で使いやすい単語を教えてもらったりとか、使いやすい日本語を教えてもらったり…」と互いの言語でコミュニケーションをとっていたことを告白。また、赤楚は「ヘウォンちゃんのことを韓国ではヘウォナと呼ぶんですけど、僕はヘウォネと呼んでいます」と、自身だけが使っているというヘウォンのあだ名について明かし、ヘウォンは「実はそんな呼び方は韓国ではないんですけど、そんな風に呼んでいましたね」と振り返っていた。
また、食べることが好きだというヘウォンは、「衛二ちゃんが美味しいお店を教えてくれました」と回顧。実際にお店に訪れたそうで「はい、本当に美味しかったです」と絶賛していた。
本作は日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛模様を描いた、ピュア・ラブストーリー。小料理店でアルバイトを始めて3年になる主人公の長谷大河（赤楚）とアニメーションを学ぶため、韓国から留学している大学院生のパク・リン（ヘウォン）の偶然の出会いから物語が展開される。（modelpress編集部）
