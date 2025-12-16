ガバッと着るだけ！【GU】40・50代が即おしゃ見えする♡「優秀ジップトップス」

“大人のトップス選び”は、気負わず着られて、でもきちんとおしゃれに見えることが大事。その絶妙なバランスを叶えてくれそうなのが、【GU（ジーユー）】のハーフジップトップスです。ジップの抜け感とネップ素材の奥行きがほどよく重なり、さっと着るだけでこなれたムードに。40・50代のカジュアルコーデを、今っぽくアップデートしてくれる1枚です。

ジップを開けて上品な抜け感コーデに

【GU】「ネップハーフジップニットプルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

大きな襟のデザインに、ジップのディテールがきいたセーター。ジップを少し開けるだけで抜け感が生まれて、顔まわりの雰囲気まで軽やかに見せてくれそうです。さりげないネップの風合いも、コーデに表情をプラス。スッキリ丈だからパンツにもスカートにも合わせやすく、ロングスカートを選べば上品カジュアルにまとまります。

パンツと合わせればグッとハンサムに

ややコンパクトなシルエットだから、ワイドパンツとも好相性。ジップが辛口アクセントとなり、シンプルなワンツーコーデもぐっとハンサムな雰囲気に。ブラウンのニットにナチュラルなスウェパンを合わせれば、エフォートレスなカジュアルスタイルが完成。肌寒い日はジップを上まであげて、スタンドネック風に着こなすのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M