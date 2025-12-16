私「バツイチ子持ちなんてダメ！」反対を押し切り入籍した息子。私が孫との初対面で、一瞬息が止まったワケ

筆者の友人の母・美智子さん（61歳・仮名）は、一人息子が連れてきた結婚相手に猛反対しました。しかし数ヶ月後、思いがけない出会いが美智子さんの心を変えたのです。

バツイチ子持ちなんて

一人息子の翔太さん（仮名）が「結婚したい人がいる」と連れてきた女性は、5歳の娘を持つシングルマザーでした。

「初婚の相手じゃないと」

初孫は、初婚同士の夫婦から生まれてほしい。そんな固定観念があったのです。

美智子さんは猛反対。

息子の幸せもわかる。でも、一人息子だからこそ、自分が思い描く形で結婚してほしい。

母としての思いが強すぎたのです。

「母さんが認めなくても結婚する」

息子はそう言って、話し合いは決裂。

美智子さんは考えを曲げませんでした。

時間が経てば、息子も考え直すだろう。美智子さんはそう思っていたのです。

籍を入れた

数ヶ月後、息子から連絡がありました。

「籍を入れた。母さんに会ってほしい人がいる」

美智子さんは複雑な気持ちになりました。

反対を押し切って結婚した息子への怒り。

もう少し話し合いたかったという残念な思い。



それでも、息子との関係を完全に断ち切りたくない。

そんな気持ちを抱えながら、渋々、指定された場所へ向かったのでした。