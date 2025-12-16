日本語版出版25周年記念！SCP「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」

ソニー・クリエイティブプロダクツから、人気絵本キャラクター「リサとガスパール」の日本語版出版25周年を記念した大型イベントが開催されます。

「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」と題し、2026年1月5日(月)から1月19日(月)まで、松屋銀座8階イベントスクエアにて展開。

世界に1枚だけの原画展示・販売や、オリジナルグッズの販売、コラボカフェなど盛りだくさんの内容です。

SCP「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」

イベント名：日本語版出版25周年記念 リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA

会期：2026年1月5日(月)〜2026年1月19日(月)

会場：松屋銀座8階イベントスクエア

時間：午前11時〜午後8時（※最終日は午後5時閉場／1月12日、18日は午後7時30分閉場）

入場料：無料

フランス生まれの人気キャラクター「リサとガスパール」の日本語版出版25周年を祝うスペシャルイベント。

会場では、このイベントのために原作者ゲオルグ・ハレンスレーベン氏が描き下ろした新作原画の展示・特別販売が行われます。

また、物販エリアでは先行販売グッズや限定アイテムが多数ラインナップ。

入場無料で、リサとガスパールの世界観を存分に楽しめる2週間です。

作者描き下ろし原画の展示・特別販売

本イベントの最大の見どころは、原作者による描き下ろし原画25点の展示と特別販売。

“世界に1枚ずつしかない”貴重な作品を間近で鑑賞し、購入することが可能です。

販売価格は420,000円〜1,050,000円(税抜)で、購入は先着順となります。

なお、作品は会期終了後のお引き渡しとなり、転売や商業利用は禁止されています。

25周年記念アートとフォトスポット

会場には、イベントのメインビジュアルにもなっている25周年記念アートの原画も展示されます。

さらに、今回初お披露目となるバルーン製の大きなリサとガスパールがお出迎え。

「レタスクラブ」との共同企画によるキッチン風フォトスポットも設置され、記念撮影を楽しめます。

初お披露目のフォトスポット(イメージ画像)

オリジナルグッズとノベルティ

物販コーナーでは、「ジョエル・ロブション」とのコラボフィナンシェや、先行販売となるトリコロールカラーのグッズが登場。

アクリルスタンド、スクエア缶マグネット、ポーチ、トートバッグなどバリエーション豊かなアイテムが揃います。

購入金額に応じたノベルティとして、オリジナルステッカーや紙袋、ミニトートバッグのプレゼントも用意されています。

購入ノベルティ(紙袋、ステッカー、ミニトート)

コラボカフェ「MGカフェ」

松屋銀座8階レストランシティ内「MGカフェ」では、コラボメニューを期間限定で提供。

コラボメニューを注文すると特典コースターがプレゼントされます。

一部メニューはテイクアウトも可能です。

カフェノベルティ画像

貴重な原画や限定グッズ、コラボカフェなど、25周年を彩る特別な企画が満載。

SCP「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」の紹介でした。

(C) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

