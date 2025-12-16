米大リーグのドジャースなどでプレーした楽天・前田健太投手が１６日、仙台市内の楽天モバイルパークで入団会見に臨んだ。集まった約７０人の報道陣へ、サプライズで自身が球団マスコットを描いたＴシャツをプレゼント。メッセージも添えられた。「いろんな入団会見を見てきましたけど、何もないと面白くないかなと。ちょっと得意なので描かせてもらいました」と思いを語った。Ｔシャツには「Ｉ ＷＩＩＬ ＤＯ ＭＹ ＢＥＳＴ」とも記した。

前田は、プロ野球選手ながらテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時１５分）の「絵心ない芸人」として出演するなど、個性あふれる絵心の持ち主。「（製作時間は）５分もかからないくらい」と明かし、今後、球団がグッズを製作するプランについて話が及ぶと「（楽天の）球団と交渉ですね。僕も簡単には描かないので（笑い）。契約には入っていなかったので後々の交渉になります」とマエケン節で笑いを誘った。

【メッセージ】本日はお忙しい中、入団会見に足を運んでいただき、ありがとうございます。１１年ぶりに日本球界に復帰します。お久しぶりの方、そして初めましての方、今後、球場でたくさんお会いする機会がると思いますのでよろしくお願い致します。

そして２月のキャンプからレギュラーシーズンと皆様にたくさん取材していただけるように頑張ります。魂を込めたピッチングでチームに貢献したいと思っておりますのでたくさんイーグルスの試合に足を運んでいただけると嬉（うれ）しいです。

Ｔシャツはイーグルスのマスコットを描きましたので部屋着でも本日でもお好きに使っていただけると嬉しいです。 前田健太