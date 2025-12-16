大遅刻が確定的な状況にもかかわらず、タクシー車内で居眠りする芸人の姿に、仕掛け人から「ナメられてますね」と怒りの声があがる場面があった。

【映像】人気芸人 大遅刻中に衝撃行動

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#3が、12月15日に配信された。

今回のターゲットは、大人気ドラマ『地面師たち』出演が話題になるなどノリに乗っている人気芸人、マテンロウのアントニー。担当マネージャーからは「遅刻が酷くて、ダウンタウンさんや先輩芸人の番組でも遅刻する。なんとか収録には間に合いましたけど、一歩間違えたらどうなっていたか」と、その遅刻癖を「絶対直してほしい」という切実な悩みが明かされた。

そこで番組では、ニセ番組の収録に向かうタクシーが道を間違えて大遅刻し、共演者が激怒し暴れ狂うという“遅刻ブチギレドッキリ”を敢行。仕掛け人は、RIZIN総合格闘家の平本蓮だ。

ニセの雑誌取材で銀座に呼び出されたアントニーは、渋谷のスタジオに向かうため用意されたタクシーに乗車。しかし、これが仕掛けられた罠で、運転手がうっかりミスでお台場方面へと向かってしまう。

通るはずのないレインボーブリッジが見えてくるも、スマホでの日本シリーズ観戦に夢中で気づかないアントニー。本来の到着時間にフジテレビへ着いてしまい、ようやくマネージャーに電話をかけたが、「間に合いはしないかな」と楽観的な様子を見せる。

そこから渋谷までは、渋滞も重なり大遅刻が確定した状況だったが、アントニーは後部座席でまさかの居眠り。スタジオで見守る番組MCの相席スタート・山添寛は「全然焦らへん」、岡野陽一も「こいつヤバい」と絶句する。

ちなみに、ニセ番組は「初対面のインタビュー相手に、いかに3つのぶちかましを達成できるか」というもので、アントニーも共演者の情報を全く知らない状態。しかし、ここで共演者が平本であること、平本が遅刻に激怒していることが共有された。事の重大さを理解したアントニーだったが、再び居眠りすると、スタジオの2人から「こいつヤバ！」「何なん！？」と再度ツッコミが入った。

本来の入り時間から1時間近く遅れてスタジオに到着したアントニーは、楽屋でもスマホを見るなど依然焦っていない様子。隣の部屋で待機していた平本は「ナメられてますね」と不敵に笑うと、「まだすか？ずっと待ってんすけど。ふざけんな！」と壁を叩き、その音にようやくアントニーに緊張が走る。

アントニーはマネージャーに対し「もしあれだったら謝りに行くから」と提案するが、隣の部屋からは「謝罪なんていいっすわ。いらないです。早く終わらせたいです、マジで」と突っぱねられる言葉が聞こえ、アントニーは表情を曇らせた。

その後、謝罪はできないまま本番の対面インタビューへと突入。アントニーは、唇が真っ白になるほど動揺した姿を見せることになる。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）