¡ÚÎ¦¾å¡ÛÎëÌÚÍ¥²Ö¤¬Âè°ìÀ¸Ì¿Âà¼Ò¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó6°ÌÆþ¾Þ¡ÖÌó4Ç¯´Ö¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¥Þ¥é¥½¥ó¡¦ÎëÌÚÍ¥²ÖÁª¼ê¤¬16Æü¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÂàÉô¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï23Ç¯¤ÎÎ¦¾å¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(MGC)¤Ç½ªÈ×¤ËµÕÅ¾·à¤ò¸«¤»¡¢2»þ´Ö24Ê¬09ÉÃ¤ÇÂç²ñÀ©ÇÆ¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò7ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë2»þ´Ö24Ê¬02ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¶¥µ»¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÖ粼¶ÇÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä»ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¡¦¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ìó4Ç¯´Ö¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¦¾å¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢É¬¤ºº£¸å¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î15Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÂè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÂàÉô¤·¡¢Âà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼Ò°ÊÍèÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÏMGC¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æþ¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿ÂçÉñÂæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¡¢·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËèÇ¯¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÂç¤¤¤±þ±çÃÄ¤¬±èÆ»¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÇ®µ¤¤ÈÀ¼±ç¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤ß¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¤¤º¤ìÉ¬¤º¸Ä¿Í¤Ç¤â±ØÅÁ¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä»ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¡¦¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁáÀ¥´ÆÆÄ¡¢»³²¼¸µ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Ì¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Ê¬¤ØÊÑ¤ï¤é¤º¤´»ØÆ³²¼¤µ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤â¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£