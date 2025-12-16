神前に解き放った鵜の動きで来年の吉凶を占う、石川県羽咋市・気多大社の神事「鵜祭（うまつり）」が16日未明、2年ぶりに執り行われました。

国の重要無形民俗文化財に指定される気多大社の「鵜祭」は平安時代から続くと言われる神事です。

生息環境の変化に加え、能登半島地震による岩場の崩落などもあって、年々、鵜の捕獲が難しくなり、去年は鵜が捕まらず、神事が中止となりました。

今年も捕獲作業が困難を強いられましたが、気多大社まで鵜を運ぶ「鵜様道中（うさまどうちゅう）」出発の日の12日、無事捕獲に成功し、2年ぶりの「鵜祭」開催となりました。

午前3時から始まった神事では、一対のロウソクだけが灯る中、鵜様がカゴから放たれました。

神の化身と言われる鵜様が勢いよく飛び立つ姿に、神社関係者は来年の吉凶を次のように表現しました。

来年の吉凶は？

気多大社・松尾孝夫名誉宮司は「今年は真っすぐね、ロウソクの方に向かって進みましたので、復興に向けて進んでいくだろう」「神様が見守っていただけるのではないかと言うことが、鵜様の動きで感じられましたけれども、神様が見守ってくれると信じて頑張りましょう」と語りました。

大役を終えた鵜は、近くの海岸で参拝者らに見守られながら、夜明け前の海へと飛び立っていきました。