2026年2⽉15⽇（⽇）にIGアリーナにて開催を予定している『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が追加情報を発表した。

『TGC in あいち・なごや 2026』

メインアーティストに、BALLISTIK BOYZが決定

大注目のメインアーティストとして、EXILE TRIBE初となるメンバー7人全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップに加えアクロバットもこなす実力派ダンス＆ボーカルグループBALLISTIK BOYZの出演が追加発表された。

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

さらに、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」の一環として、「DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 第13回全国高等学校ダンス部選手権」決勝大会に出場した実績を持つ地元・愛知県立昭和高等学校ダンス部とのスペシャルコラボレーションが決定。2025年12月15日（月）、同校にて生徒たちへサプライズ発表が行われた。

生徒たちは今後、LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによる直接指導や、BALLISTIK BOYZとのリハーサルを経て、「TGC in あいち・なごや 2026」当日にスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露する予定だ。

＜BALLISTIK BOYZからのビデオメッセージ＞※一部抜粋

こんにちは、BALLISTIK BOYZです！この度『TGC in あいち・なごや 2026』に出演させていただくことになりました。そして今回、愛知県立昭和高等学校 ダンス部の皆さんに、僕たちのアーティストライブで一緒にパフォーマンスをしていただきます！コラボステージだからこそ、思いっきりダンスを踊りたいと思っています。BALLISTIK BOYZと愛知県立昭和高等学校 ダンス部の皆さんで、最高のステージをつくり上げましょう！愛知でお会いできることを楽しみにしています！

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

サプライズ発表を終えて、部長の山田 紗矢香（やまだ さやか）さんは、「人生初めてで最後かもしれないTGCで、色んなお客さんの前で、全国制覇できなかった分をここで制覇するぞという威力に変えられるよう、みんなで頑張りましょう！」と意気込みを語り、部員の泉谷 菜結（いずみたに なゆ）さんは、「またこのメンバーで踊れる機会が増えたのがとても嬉しいので、みんなで楽しみたいと思います。」と喜びを伝えた。最後に先生より、「またみんなでいいパフォーマンスができるように頑張りましょう！よろしくお願いします！」とエールが贈られた。

EXILE TRIBEで初めてメンバー7人全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップに加えてアクロバットもこなす実力派ダンス＆ボーカルグループBALLISTIK BOYZは、2019年5月にリリースしたデビューアルバムで令和デビューアーティストとして初めてオリコン週間アルバムランキング1位を獲得した。2024年に開催した初の武道館ライブは、チケット販売開始からわずか1分で完売。さらにアジア各国でのライブも成功させ、日本のみならず海外展開も見据えた“世界基準”の活動を続けている。

最近では、グループ初となるアジアツアー「BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 ”IMPACT” 〜ASIA」を完走し、さらなる進化を示した。こうした勢いを背景に、BALLISTIK BOYZが愛知県立昭和高等学校ダンス部と披露する1日限りのスペシャルステージが注目を集めている。

今後の追加情報も乞うご期待！

（※）＜W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標「4.質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標「17.パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動しています。

イベント概要

【 Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）

●チケット

【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席：完売御礼

スタンド席：一般販売：10,000円（税込） / お土産袋・応援グッズ付

【先行販売第一弾】【先行販売第二弾】終了

【一般販売】2025年11月29日（土）10:00から販売開始 ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東海 TEL：052-972-7466（月〜金 12:00〜18:00／土 10:00〜13:00 ※日曜・祝日は休業）

●ゲストモデル

池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、さくら、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls²）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

太田博久（ジャングルポケット）、近藤千尋、須田亜香里、寺田心、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典、BALLISTIK BOYZ 、FRUITS ZIPPER、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト