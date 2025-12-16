キラキラパッケージの『じゃがりこ サラダ』が当たる！発売30周年を記念したクリスマスキャンペーンを実施
カルビーは、クリスマスシーズンを彩る『じゃがりこ30周年記念キラキラクリスマスプレゼントキャンペーン』を、16日からカルビー公式SNS（Xとインスタグラム）で開始する。「じゃがりこ」の発売30周年を記念して、キラキラパッケージの『じゃがりこ サラダ」が当たるキャンペーンとなっている。
【写真）いくつ食べたことある？ご当地じゃがりこ
「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開。「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品をはじめ、期間限定商品など数多くのフレーバーを展開してきた。今年10月に発売30周年を迎え、同月には、周年記念商品の『じゃがりこ ベーコンバター醤油味』を発売。また、KADOKAWAから「じゃがりこ」ブランド初となる『じゃがりこ30周年公式ファンブック』を発売した。さらに、BANDAI SPIRITSとコラボレーションした『超合金 じゃがりこキング』の予約受付を開始するなど、さまざまな施策を展開している。
定番商品である「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」「九州しょうゆ味」「明太チーズもんじゃ味Lサイズ」の6フレーバーは、カップとフタに30周年ロゴが入ったパッケージに刷新。「サラダ・サラダLサイズ」「チーズ・チーズLサイズ」「じゃがバター・じゃがバターLサイズ」「たらこバター」「九州しょうゆ味」は、光沢のあるキラキラカップの特別デザインとなっている。
今回、クリスマスシーズンにあわせて、感謝を込めたプレゼントキャンペーンを実施。カルビー公式SNS（Xとインスタグラム）で、キラキラパッケージの『じゃがりこ サラダ』がそれぞれ30人に当たるキャンペーンを展開する。
