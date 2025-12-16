タイムトラベルSFの最高傑作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（1985）の公開40周年限定上映が、2025年12月12日（金）よりIMAX®／4DXにてスタートした。

本作がIMAX®と4DXで上映されるのは史上初とあって、今回の上映には多くのファンの注目が集まっていた。先週12月12日に公開されるや、各地の劇場に多くの観客が足を運び、12月14日（月）までの週末3日間で、興行収入は1億9,802万円、観客動員数は8万5,624人を記録。週末の興行成績2位を獲得する盛り上がりを受け、早くも一部の劇場では4DXの延長上映が決定している（詳細は各劇場の公式サイトにて）。

作品の世界に鮮明な映像とサウンドで没入できるIMAX®（字幕版）上映と、デロリアンの加速や雷の閃光を全身で浴びる4DX（字幕版・吹替版）は、まさに新たな『バック・トゥ・ザ・フューチャー』体験。すでに観客の間では熱狂的なコメントが続出しており、リアルタイムで本作を楽しんだ世代には記憶をはるかに超える感動と発見を、初めて観る世代には“新たな衝撃”を与えている。

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映は、2025年12月12日（金）よりIMAX®／4DX にて上映中。