¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/16¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡ËºÇ½ª²óÄ¾Á°°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡¢¹âÈª½¼´õÉ×ÉØ¤È¿©»ö¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×ÂçÀôÍÎ¤«¤é¤Î¹ë²Úº¹¤·Æþ¤ì
Â¿¤¯¤Î¹Í»¡¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢ÂçÀô¤Ï½é²óÊüÁ÷Á°¤Ë²¬ÅÄ¡¢¹âÈª¤È¿©»ö¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤ÎÉ×¤ÎÂå¤ï¤ê¡¦Ê¸ÂÀ¤ò±é¤¸¤¿ÂçÀô¤È»Íµ¨¤ÎËÜÅö¤ÎÉ×¡¦Ê¸¿Í¤ò±é¤¸¤¿²¬ÅÄ¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¬ÅÄ¤â»Íµ¨¤ÎÃ¶Æá¤À¤«¤é¡Ø²¶¤È²¬ÅÄ¤¬¥³¥í¥³¥íÆþ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¹âÈª½¼´õ¤¬¡Ø»ä¡¢¿ïÊ¬¤È¥Í¥¿¥Ð¥ì¿©¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À1ÏÃ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÁêÅö¤Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç²¬ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡È²Ä°¦¤¤·Ù»¡¡É¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬ÆÃ¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈË½Ïª¡£ÂçÀô¤Ï¡ÖµÜºê¤¢¤ª¤¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢²¬ÅÄ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡Ø¥ï¡¼¥¥ã¡¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¬ÅÄ¤Ê¤ó¤Æ¸åÈ¾¡¢Ãû¤¬°¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ê¸¿Í¤Î¤È¤³¤Ç¤ä¤¿¤é²Ä°¦¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²¬ÅÄ¤Î±éµ»¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¡Ö»ä¤â5ÏÃ¤°¤é¤¤¤«¤é²Ä°¦¤¤¼Çµï¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ø¼Çµï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£²¶¤À¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤òÁ´Á³½Ð¤¹¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼Çµï¤ÇÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÉõ°õ¤µ¤ì¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢²¿¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Í¤¨¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤ë°ÕÌ£¤Í¤¨¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤¬Éõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀô✕µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¤³¦¤ËÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Þ¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
10Ç¯¸å¡¢»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬»à¤Ì¡½¡½¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢1000Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¡£¸ÉÎ©¤·¤¿¿Í¡¹¤òÃû¤¬Áà¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÍýÍ³¡Ä¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê»Íµ¨¤òµß¤¦¤¿¤á¡£»Íµ¨¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò²þ¤¶¤ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2055Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Á´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Ï¡¢Ãû¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö»Íµ¨¤Ë¥Ê¥Î¥ì¥»¥×¥¿¡¼¤ò°û¤Þ¤»¤ë¡×¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¡£°û¤á¤Ð10Ç¯¸å¤ÎÈá·à¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Îµ²±¤ò¼º¤¤¡¢Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°¦¤¹¤ë»Íµ¨¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ê¥Î¥ì¥»¥×¥¿¡¼¤òÅÏ¤·¤Æ»Íµ¨¤ÎÁ°¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤Î¡Ú¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡Û¤Î´ê¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»Íµ¨¤Ï¥Ê¥Î¥ì¥»¥×¥¿¡¼¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¡¢µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈE¥«¥×¥»¥ë¡É¤ò¤Ü¤ê¤Ü¤ê¤È²¿Î³¤â¸ý¤ËËËÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¡¢¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë»à¤Ì¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤ÏÀ¸¤¤ëÌÜÅª¤ò¼º¤¤¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤Ï¡¢»Ä¤ëÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿·ë¾ë¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤ÈÈà¤Î¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤¤¡Ä¡©
»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¼ê¤ò°ú¤¯¤è¤¦»ý¤Á¤«¤±¤¿Ãû¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ô¾¾¤ÏÈ¿È¯¡¢¸ò¾Ä¤Ï·èÎö¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÊø²õ¤·¤¿¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¤ÆÃû¤Ï¡¢»Ô¾¾¡¢»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢µ×¾ò¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤ë¶²¤í¤·¤¤·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£À¤³¦¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤È»Íµ¨¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£±¿Ì¿¤Î12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¡¢ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¾®¤µ¤Ê1É¤¤ÎËª¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀô✕µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¤³¦¤ËÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Þ¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
